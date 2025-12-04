México

Temblor hoy 4 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

    11:20 hsHoy

    A las 02:11 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 130 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas con una profundidad de 16.1 km.

    Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Huixtla

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Huixtla fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.3 que sorprendió este 4 de diciembre a los habitantes del estado de Chiapas a las 2:11 horas.

    11:18 hsHoy

    A las 01:47 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 25 kilómetros al suroeste de Ciudad Altamirano, Guerrero con una profundidad de 53.3 km.

    Guerrero registra sismo de magnitud 4.1

    El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Altamirano. (Infobae)

    Cd Altamirano fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 4 de diciembre a los pobladores del estado de Guerrero a las 1:47 horas.

