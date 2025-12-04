Temblor hoy 4 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Cd Altamirano fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 4 de diciembre a los pobladores del estado de Guerrero a las 1:47 horas.

A las 01:47 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 25 kilómetros al suroeste de Ciudad Altamirano, Guerrero con una profundidad de 53.3 km.

Huixtla fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.3 que sorprendió este 4 de diciembre a los habitantes del estado de Chiapas a las 2:11 horas.

A las 02:11 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 130 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas con una profundidad de 16.1 km.

Últimas noticias

Cómo preparar leche caliente con miel para calmar la tos nocturna de manera natural Esta bebida reconfortante ofrece alivio ante los episodios de tos

Diputados aprueban en lo general dictamen de la Ley de Aguas: Ricardo Monreal presenta 18 reservas, respaldado por PT y PVEM l En vivo Sigue todas las actualizaciones la discusión de la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados

Cheesecake de galleta de jengibre: un delicioso postre, ideal para Navidad Esta receta lleva el emblemático sabor de las tradicionales galletas navideñas a otro nivel, lo que lo hace una excelente opción para fiestas y reuniones familiares

Policía de Tailandia recopila pruebas contra Fátima Bosch tras demanda por difamación La Miss Universo 2025 aún no ha sido contactada oficialmente por las autoridades tailandesas