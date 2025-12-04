Temblor hoy 4 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

A las 02:11 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 130 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas con una profundidad de 16.1 km.
A las 01:47 horas se registró un sismo de magnitud 4.1 a 25 kilómetros al suroeste de Ciudad Altamirano, Guerrero con una profundidad de 53.3 km.
