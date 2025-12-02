México

¿Cuándo entra en vigor el aumento al salario mínimo 2026? Este día se verá reflejado en tu sueldo

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anunciará el incremento oficial este 3 de diciembre

El aumento está garantizado por la Constitución REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

El aumento al salario mínimo en México se dará a conocer este miércoles 3 de diciembre, fecha en que se dará la reunión entre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) con los sectores patronal, laboral y gubernamental, tras la cual se espera un incremento de un 11% o 12%.

Este encuentro definirá el ajuste salarial para el próximo año, sin embargo, es un hecho que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y los trabajadores lo podrán ver reflejado a partir de su primer pago semanal, o quincenal de dicho mes.

Por su parte, el sector obrero ha planteado un incremento del 30.6% en el salario mínimo. De aprobarse esta propuesta, el Salario Mínimo General pasaría de 278.80 pesos diarios a 362.34 pesos, lo que implicaría un aumento de 83.54 pesos al día para los trabajadores mexicanos.

En contraste, los analistas estiman para 2026 un posible aumento del 11% en el salario mínimo general. Esto lo ubicaría en 309.5 pesos diarios y elevaría el ingreso mensual mínimo a más de 9,285 pesos para la zona general.

El salario mínimo es determinado por la Conasami (X@conasami)

Siguiendo la expectativa de un alza del 11%, para los empleados de la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo diario alcanzaría los 465.90 pesos tras un incremento cercano a 46 pesos, de modo que su ingreso mensual llegaría a 13,979.3 pesos.

La negociación, que involucra a los principales actores del mundo laboral y empresarial, se presenta como un momento clave para definir el rumbo de la política salarial en el país. La expectativa se centra en si la propuesta de los trabajadores logrará consenso entre las partes convocadas por la Conasami.

Sheinbaum confirma alza al salario mínimo en 2026

Durante su conferencia matutina del viernes 14 de noviembre en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anticipó que el aumento al salario mínimo para 2026 se anunciará en breve y que la reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas se aprobará próximamente.

Más tarde, el 16 de noviembre en Tabasco, la mandataria federal afirmó que los incrementos salariales impulsados en los gobiernos de la 4T no han generado inflación y han fortalecido el poder adquisitivo de las familias.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo CRÉDITO: Presidencia

“Ellos pensaban que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. No ha habido inflación y el salario mínimo ha aumentado en 125 %”, declaró. Sheinbaum también enfatizó que el país alcanzó el mayor nivel de empleo formal registrado en su historia.

El aumento anual al salario mínimo está asegurado por la Constitución, que establece la obligación de que este incremento supere el nivel de inflación. De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación se ubicó en 3.57%.

