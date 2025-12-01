México

Precio de la gasolina en Nuevo León este 1 de diciembre

El costo de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Guardar
Gasolina magna, premium o diésel:
Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en Nuevo León? Consulta a continuación los costos más caros y más baratos de este 1 de diciembre, de acuerdo con la informaciónde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de las gasolinas.

El precio de la gasolina por litro hoy en Nuevo León

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.723 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 27.141 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.105 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio Gasolina Nuevo LeónPrecio Gasolina MonterreyGasolina PremiumGasolina Magnamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Queso manchego: estas son los productos que sí cumplen según Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 29 productos incluyendo quesos manchegos, reducidos en grasa, deslactosados, procesados y diversas imitaciones

Queso manchego: estas son los

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Emma Coronel, exreina de belleza y madre de las hijas de El Chapo, narra el costo personal y familiar de su vínculo con el capo

Emma Coronel habla sobre la

Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán: así era su relación en la clandestinidad

En un nuevo documental, la esposa del capo se sinceró sobre cómo se conocieron, la diferencia de edad y los señalamientos en su contra

Emma Coronel y ‘El Chapo’

Internautas reviven momento en que Pepe Aguilar estalla contra reportero por cuestionar a Ángela Aguilar

El video de 2023 muestra cómo Pepe y Leonardo Aguilar reaccionaron de forma tajante con los comunicadores

Internautas reviven momento en que

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

El testimonio de la esposa del capo revela, desde la intimidad familiar, los momentos de mayor tensión y miedo

Emma Coronel revela a detalle
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel y ‘El Chapo’

Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán: así era su relación en la clandestinidad

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

Enfrentamientos entre cárteles provocan narcobloqueos en Villaflores, Chiapas

Cancelan concierto de Javier Rosas en Hermosillo y aparece narcomanta que lo vincula con Los Salazar

ENTRETENIMIENTO

Emma Coronel habla sobre la

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Internautas reviven momento en que Pepe Aguilar estalla contra reportero por cuestionar a Ángela Aguilar

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la octava semana

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

Emma Coronel rompió el silencio y habló sobre la infidelidad de El Chapo con Lucero Sánchez

DEPORTES

Cómo quedaron las semifinales del

Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras la clasificación de Cruz Azul

Los mejores memes de Chicharito tras fallar un penal con Chivas y ser eliminados por Cruz Azul: “Interesante...”

Con penal fallado de Chicharito Hernández, Cruz Azul avanza a semifinales

Miguel Herrera confirma que sí tiene ofertas tras ser despedido de Costa Rica

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”