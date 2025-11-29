Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

Aseguran que Sandra Itzel se negó a pagarle a uno de los abogados que la representó en el caso contra Adrián Di Monte. (Facebook Sandra Itzel)

A pocas semanas de su salida de La Granja VIP, Sandra Itzel estaría enfrentando un nuevo problema legal relacionado con su ex pareja Adrián Di Monte.

A través de redes sociales, la cuenta de ‘Reina Venenosa’ dio a conocer que la cantante y actriz estaría envuelta en una nueva polémica por negarse a pagar los honorarios de uno de los abogados que la representó en el pasado.

¿Por qué se dice que Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia?

A través de sus historias de Instagram, Reina Venenosa compartió la captura de un mensaje anónimo en el que se lee que Sandra Itzel no quiso pagarle al abogado que la ayudó en su proceso contra su ex esposo.

“Sandra Itzel vive en una CDMX en un city tower, bueno pues ahí mismo conoció a un abogado llamado Julio, ella le pidió apoyo con el caso del ex”, se lee al inicio del mensaje.

Respecto al papel que jugó el representante legal, la fuente detalló que accedió a ayudarla sin un contrato de por medio y solo creyó en su palabra, pero después de seis meses presentó sus honorarios y no recibió la respuesta esperada.

“Le trabajó seis meses el hombre y se negaron a pagarle. Sé que a Julio no le ha ido muy bien económicamente y agarró esta chamba teniendo la esperanza de chamberar y cobrar, pero pues lo mandaron a volar. Durante meses fue y vino metiendo oficios”.

Abogado que la ayudó en su pelea legal contra Adrián Di Monte no habría recibido pago. (Instagram: @sandraitzel // @adriandimonte)

Además de la denuncia pública, Sandra Itzel enfrentaría un nuevo problema legal

Antes de que se diera a conocer lo ocurrido entre su ex abogado y Sandra Itzel, Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar asistieron como invitados al programa “Siéntese quien pueda”.

Durante su participación fueron cuestionados sobre la supuesta denuncia legal de Nuja contra Sandra Itzel. Aunque intentaron desviar la pregunta, terminaron por confirmar que se procedió legalmente.

“Sí. No es que me moleste, da tristeza que entre mujeres se ataquen”, señaló.

Hasta ahora, se sabe poco sobre la denuncia, pero algunos medios señalan que la ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy ya fue notificada y no ha reaccionado a las acciones emprendidas por la esposa de su ex.

Esposa de Sandra Itzel habría procedido legalmente contra Sandra Itzel. (IG: @nujitaamar)

Así fue la historia entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte

Sandra Itzel y Adrián Di Monte se conocieron en los sets de grabaciones, donde su relación comenzó como una colaboración laboral y luego se transformó en un vínculo sentimental que duró aproximadamente 10 años.

Durante una década, la actriz ha relatado que vivió episodios de presunta violencia física, emocional, económica y psicológica por parte de su ex pareja. En relación ha ese tema, uno de los momentos más recordados de su relación ocurrió durante su participación en el reality “Inseparables”, donde se viralizó un video en el que Di Monte grita y humilla a Sandra, diciéndole frases como “Escucha y no hables, mujer”.

Actualmente, el actor y presentador a reconocido en televisión nacional que cometió errores en el pasado y que era una persona inmadura, aunque niega haber ejercido violencia física contra su ex esposa, o alguna otra mujer.