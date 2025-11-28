México

Hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebran la armonía familiar tras años de polémicas

La hija mayor de los actores celebró públicamente la buena relación y el ejemplo de madurez que sus padres han mostrado tras su separación

Guardar
Elissa Marie destacó la relación
Elissa Marie destacó la relación cordial y el compromiso de sus padres con su bienestar, tras la polémica generada por una fotografía que provocó especulaciones sobre una posible reconciliación entre los actores (IG)

Gabriel Soto y Geraldine Bazán han sido noticia recientemente debido a una fotografía en la que aparecen juntos en un evento, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Ante los rumores de una segunda oportunidad, ambos aclararon públicamente la situación y dejaron claro que su relación actual es únicamente como padres de sus hijas.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán
Gabriel Soto y Geraldine Bazán aclaran que su relación actual es solo como padres tras rumores de reconciliación. (IG: @gabrielsoto // @geraldinebazan)

La fotografía que desató rumores de reconciliación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto

La imagen que causó revuelo fue tomada durante un evento corporativo de Televisa, específicamente en un concierto privado de Shakira.

El actor de melodramas como “Soltero con hijas” y “Vino el amor” explicó en una entrevista que la fotografía fue compartida para sus hijas, quienes no pudieron asistir al evento.

Asimismo, enfatizó que la prioridad para ambos sigue siendo el bienestar de las menores por lo que mantienen una comunicación constante para temas familiares, principalmente los relacionados con la educación de sus hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto
Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

Por su parte, la actriz mexicana también se pronunció en redes sociales para aclarar que no existe ninguna intención de reconciliación sentimental entre ellos. Asimismo, enfatizó que su cercanía es únicamente como padres que buscan mostrar una convivencia madura y constructiva.

“No, no hay segundas oportunidades, no hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, expresó.

Primogénita de Gabriel Soto y Geraldine Bazán celebra madurez en sus padres

En un reciente encuentro con la prensa, Elissa Marie se presentó acompañada de su mamá y fue cuestionada respecto al impacto que ha tenido en su vida la buena relación entre sus padres, pese a las polémicas que han enfrentado tras su mediático divorcio.

“Ellos siempre han sido personas muy maduros. Siempre hemos sido unidos en ese sentido. Yo siempre he tenido un papá y una mamá, creo que eso es lo importante en la vida de un niño. Yo con eso estoy feliz”, compartió a los micrófonos del programa De primera mano.

Instagram: Geraldine Bazan / Elissa
Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto

Al escuchar las declaraciones de su hija, Bazán no contuvo sus palabras y expresó abiertamente un “Te amo”, pero las preguntas de la prensa continuaron, llevando a Elissa a destacar la independencia de su madre como una de las características que más admira.

“Admiro mucho lo independiente y disciplinada que es. Obviamente es muy buena mamá. Hemos aprendido a llevarnos bien, ahorita ya es mi mejor amiga. Tuvimos una etapa complicada cuando era una adolescente insoportable, pero la verdad es que sí la admiro mucho”, concluyó.

Las declaraciones de la joven dejan al descubierto que la relación de pareja terminó, pero su compromiso como padres sigue siendo fuerte y buscan dar un ejemplo positivo.

Temas Relacionados

Gabriel SotoGeraldine BazánDivorciomexico-entretenimiento

Más Noticias

Línea B del Metro CDMX anuncia obras de renivelación: cierres y vialidades afectadas durante los trabajos

La Semovi junto con la Secretaría de Seguridad pidieron a los automovilistas evitar la zona por los trabajos que realizarán

Línea B del Metro CDMX

Con Christian Nodal y sin Emiliano, así fue la cena de Día de Acción de Gracias de los Aguilar

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo celebró la tradicional fecha rodeada de sus seres queridos, con una mesa llena de sabor, cariño y el toque especial de la familia Aguilar

Con Christian Nodal y sin

Tras salida de Gertz Manero, Adán Augusto López pone fecha para iniciar revisión de perfiles a ocupar la FGR

El Senado de la República aceptó la renuncia del ahora exfiscal, por lo que ya se preparan para el proceso de selección del nuevo titular

Tras salida de Gertz Manero,

Trucos caseros para combatir las ojeras de manera fácil, rápida y natural sin gastar en cremas costosas

Estas sencillas recomendaciones pueden hacer la diferencia en tu mirada

Trucos caseros para combatir las

No es solo el frío, por esta razón es que las enfermedades aumentan en el invierno

Durante la temporada invernal, factores ambientales y sociales favorecen la propagación de virus y bacterias

No es solo el frío,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Con Christian Nodal y sin

Con Christian Nodal y sin Emiliano, así fue la cena de Día de Acción de Gracias de los Aguilar

Los 3 escándalos que tambalean el reinado de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025

El Teatro Manolo Fábregas en CDMX será demolido y desata ola de nostalgia en la colonia San Rafael

Taquería de Dua Lipa en CDMX: qué incluye el menú especial y cuál es su precio

Hospitalizan a Kunno tras sufrir accidente automovilístico: este es su estado de salud

DEPORTES

Pitbull Cruz revela qué boxeadores

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026