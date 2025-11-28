Hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebran la armonía familiar tras años de polémicas

Elissa Marie destacó la relación cordial y el compromiso de sus padres con su bienestar, tras la polémica generada por una fotografía que provocó especulaciones sobre una posible reconciliación entre los actores (IG)

Gabriel Soto y Geraldine Bazán han sido noticia recientemente debido a una fotografía en la que aparecen juntos en un evento, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Ante los rumores de una segunda oportunidad, ambos aclararon públicamente la situación y dejaron claro que su relación actual es únicamente como padres de sus hijas.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán aclaran que su relación actual es solo como padres tras rumores de reconciliación. (IG: @gabrielsoto // @geraldinebazan)

La fotografía que desató rumores de reconciliación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto

La imagen que causó revuelo fue tomada durante un evento corporativo de Televisa, específicamente en un concierto privado de Shakira.

El actor de melodramas como “Soltero con hijas” y “Vino el amor” explicó en una entrevista que la fotografía fue compartida para sus hijas, quienes no pudieron asistir al evento.

Asimismo, enfatizó que la prioridad para ambos sigue siendo el bienestar de las menores por lo que mantienen una comunicación constante para temas familiares, principalmente los relacionados con la educación de sus hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

Por su parte, la actriz mexicana también se pronunció en redes sociales para aclarar que no existe ninguna intención de reconciliación sentimental entre ellos. Asimismo, enfatizó que su cercanía es únicamente como padres que buscan mostrar una convivencia madura y constructiva.

“No, no hay segundas oportunidades, no hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, expresó.

Primogénita de Gabriel Soto y Geraldine Bazán celebra madurez en sus padres

En un reciente encuentro con la prensa, Elissa Marie se presentó acompañada de su mamá y fue cuestionada respecto al impacto que ha tenido en su vida la buena relación entre sus padres, pese a las polémicas que han enfrentado tras su mediático divorcio.

“Ellos siempre han sido personas muy maduros. Siempre hemos sido unidos en ese sentido. Yo siempre he tenido un papá y una mamá, creo que eso es lo importante en la vida de un niño. Yo con eso estoy feliz”, compartió a los micrófonos del programa De primera mano.

Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto

Al escuchar las declaraciones de su hija, Bazán no contuvo sus palabras y expresó abiertamente un “Te amo”, pero las preguntas de la prensa continuaron, llevando a Elissa a destacar la independencia de su madre como una de las características que más admira.

“Admiro mucho lo independiente y disciplinada que es. Obviamente es muy buena mamá. Hemos aprendido a llevarnos bien, ahorita ya es mi mejor amiga. Tuvimos una etapa complicada cuando era una adolescente insoportable, pero la verdad es que sí la admiro mucho”, concluyó.

Las declaraciones de la joven dejan al descubierto que la relación de pareja terminó, pero su compromiso como padres sigue siendo fuerte y buscan dar un ejemplo positivo.