Trabajaron con Chabelo y fueron pareja de Gabriela Michel, pero Eugenio Derbez y ‘el señor Aguilera’ nunca fueron amigos

Gabriela Michel no solo brilló en el mundo del doblaje, sino que también eligió mantener su vida familiar con Jorge Alberto Aguilera y sus hijas alejada de la exposición mediática

Eugenio Derbez y Jorge Alberto
Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera: así fue la convivencia tras la separación de Gabriela Michel (IG)

El entorno del espectáculo mexicano se vio sacudido tras la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, cuya vida estuvo marcada por su relación con dos figuras del medio: Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera.

La noticia, difundida el lunes 24 de noviembre, generó conmoción tanto por la trayectoria profesional de Michel como por los vínculos personales que mantuvo con ambos personajes.

La relación entre Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se forjó en el ámbito laboral, específicamente en el foro de En familia con Chabelo, donde ella se desempeñaba en producción y él era la voz principal del programa.

Esta cercanía profesional derivó en una conexión personal que los llevó a consolidar una familia junto a Aislinn, quien era aún una niña, y posteriormente con sus hijas Michelle y Chiara.

La muerte de Gabriela Michel,
La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, conmociona al espectáculo mexicano (CUARTOSCURO / Facebook/gabriela.michel.583)

Aguilera y Michel optaron por mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática, priorizando la estabilidad y la privacidad.

Hace un tiempo, Aislinn Derbez, en una conversación con Yordi Rosado, compartió su perspectiva sobre la convivencia con su padrastro. Según relató, al principio percibía a Aguilera como una persona seria y reservada, pero con el tiempo reconoció su entrega y sentido de la responsabilidad hacia la familia.

Él conmigo era como medio distante, pero siempre fue muy responsable… trabajaba muchísimo, una impecabilidad en su responsabilidad para encargarse de la casa y de las hijas”, expresó la actriz.

Gabriela Michel mantuvo una relación
Gabriela Michel mantuvo una relación profesional y personal con Jorge Alberto Aguilera, voz principal de 'En familia con Chabelo' (Facebook: Jorge Alberto Aguilera)

Derbez y ‘el señor Aguilera’, cordiales sin ser amigos

En cuanto a la relación entre Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera, ambos compartieron espacios profesionales en el programa de Chabelo, pero nunca desarrollaron una amistad profunda.

Aguilera, en entrevista con la periodista Matilde Obregón, describió el trato entre ambos como cordial y respetuoso, limitado a lo estrictamente necesario por motivos familiares y laborales.

“De mucho respeto. Cuando nos vemos nos saludamos con cariño, pero no somos mejores amigos. Pero compañeros de trabajo sí lo hemos sido y nos han entrevistado juntos”, afirmó Aguilera.

Aislinn Derbez destaca la responsabilidad
Aislinn Derbez destaca la responsabilidad y entrega de su padrastro Jorge Alberto Aguilera en la vida familiar (Facebook/gabriela.michel.583)

A pesar de la ausencia de una relación cercana, el respeto mutuo y el interés por el bienestar de los hijos comunes se mantuvieron como elementos prioritarios en su interacción.

La separación formal entre Aguilera y Gabriela Michel no supuso un distanciamiento absoluto, ya que continuaron en contacto por razones familiares.

La dinámica entre los tres adultos, aunque marcada por la distancia emocional, se caracterizó por la cordialidad y la ausencia de conflictos públicos, lo que contribuyó a preservar la estabilidad de los hijos.

Eugenio Derbez y Jorge Alberto
Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera compartieron espacios laborales en el programa de Chabelo, pero sin una amistad cercana (FB/Jorge Alberto Aguilera|IG/ederbez)

Gabriela Michel y su repentina muerte

La causa de la muerte de Gabriela Michel ha sido motivo de especulación desde que se conoció la noticia. Inicialmente, Aislinn Derbez comunicó a través de sus historias de Instagram que su madre falleció a consecuencia de un infarto.

No obstante, la influencer Chamonic, dedicada a temas del espectáculo, ofreció una versión diferente sobre el deceso. En una publicación reciente, Chamonic detalló:

“Lamentablemente la señora Gabriela, esa mañana se levantó, tomó algo que le provocó mareos, ella se tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido”.

Aislinn Derbez informó inicialmente que
Aislinn Derbez informó inicialmente que su madre falleció por un infarto, según sus historias de Instagram

Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha emitido comentarios sobre esta nueva información, aunque se espera que en los próximos días pueda aclarar los detalles sobre el fallecimiento de su madre a los 65 años.

