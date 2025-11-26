México

DEA detiene a mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro juguete infantil en EEUU

La agencia antidrogas de EEUU reportó que el detenido cuenta con cinco deportaciones previas y volvió a quedar sujeto al exilio

La DEA reportó que el detenido cuenta con cinco deportaciones previas y volvió a quedar sujeto al exilio. Foto: (iStock)

Un ciudadano mexicano en situación migratoria irregular fue detenido en Fort Lauderdale, Florida, tras ser sorprendido con más de 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro de un juguete infantil.

De acuerdo con un informe de la Administración de Control de Drogas (DEA), el detenido identificado como Guillermo “N”, de 37 años, compareció ante un tribunal federal el pasado 17 de noviembre, luego de que agentes localizaran el cargamento de droga durante una inspección a su vehículo.

Según la declaración jurada incluida en la denuncia penal, los oficiales se aproximaron al automóvil de Guillermo “N” y durante un encuentro consensuado, un binomio canino certificado en detección de narcóticos realizó una inspección externa y alertó a los guardias sobre la presencia de la droga.

Un cargamento de millones de pesos entre juguetes infantiles

Tras el aviso del canino, los agentes procedieron al registro del vehículo, donde localizaron varias cajas y un autobús escolar de juguete, tipo Plaza Sésamo, el cual estaba repleto de miles de pastillas de fentanilo, con un peso aproximado de cinco kilogramos.

La DEA aseguró al menos cinco kilogramos de fentanilo, equivalente a 50 mil pastillas. (Créditos: DEA)

Las autoridades federales también confirmaron que Guillermo “N” se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que había sido deportado en cinco ocasiones previas, por lo que nuevamente quedó sujeto a proceso de remoción migratoria.

La DEA señaló que el caso fue anunciado por el discal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, así como por la agente especial a cargo, Deanne L. Reuter, de la División de Campo de Miami de la DEA.

Una investigación en curso que reforzará la frontera con México

La DEA en Miami y el Departamento de Policía de Fort Laudardale señalaron que mantienen la investigación en curso, con el apoyo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para determinar posibles delitos de carácter migratorio adicionales.

La DEA en Miami y el Departamento de Policía de Fort Laudardale señalaron que mantienen la investigación en curso. - crédito DEA/MinisterodeDefensa

Por su parte, el proceso judicial está a cargo de la Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), una unidad de reciente creación cuyo objetivo es reforzar la seguridad en el sur de Florida, proteger los puntos de entrada marítimos y terrestres, hacer cumplir la Ley Federal de Inmigración y desmantelar redes transnacionales de contrabando.

Localizan otros 5 kilos de fentanilo en carrito de helados

Un cargamento de casi 5 kilogramos de cocaína y cerca de 6 kilos de fentanilo ocultos fue asegurado durante una revisión al interior de una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Un cargamento de casi 5 kilogramos de cocaína y cerca de 6 kilos de fentanilo ocultos fue asegurado durante una revisión al interior de una empresa de paquetería en Michoacán. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que, gracias a la labor de un binomio canino durante una inspección en una empresa de paquetería en el tramo Morelia–Salamanca, se incautaron 4 kilos 850 gramos de cocaína que estaban distribuidos en envoltorios plásticos cuidadosamente ocultos dentro de un carrito de caja refrigerada de helados.

Además, se logró el decomiso de y 5 kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo que se encontraban en envoltorios confeccionados con plástico.

El operativo se realizó en las inmediaciones de Tarímbaro y formó parte de los esfuerzos conjuntos establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que involucra a múltiples entidades de seguridad del país.

