Aislinn Derbez reveló la causa de muerte de su madre Gabriela Michel

A través de sus redes sociales Aislinn confirmó el fallecimiento de la actriz de doblaje. (CUARTOSCURO / Facebook/gabriela.michel.583)

El lunes 24 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años de edad. La información sobre la causa de muerte fue aclarada por la propia Aislinn, quien compartió un mensaje en el que detalló el motivo y compartió palabras de agradecimiento por el apoyo recibido en estos momentos.

De acuerdo con la información inicial difundida por la periodista Chamonic, Gabriela Michel habría muerto alrededor de las 7:00 de la mañana en su domicilio, presuntamente tras un accidente doméstico. Además de que la ceremonia de velación se realizaría ese mismo día.

Horas más tarde, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) oficializó la noticia del deceso y expresó sus condolencias a la familia de la actriz en una publicación de redes sociales, reconociendo el legado profesional de Michel en el mundo del doblaje latinoamericano.

Aislinn pidió respeto y privacidad para llevar a cabo su duelo. (IG)

No fue sino hasta la noche del mismo lunes que Aislinn Derbez confirmó públicamente los detalles del fallecimiento por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram.

La actriz explicó: “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Quién era Gabriela Michel

Gabriela Michel construyó una carrera relevante en la industria del doblaje en México y América Latina. Participó en películas y series como “Santa Cláusula” y “Tinker Bell”, además de desempeñarse como locutora y actriz de voz para diversos personajes. Su trabajo dejó una huella importante en televisión, cine y otros medios de comunicación. El fallecimiento de Michel generó muestras de respeto y reconocimiento entre colegas y profesionales del sector artístico, quienes remarcaron su aportación a la industria y el carácter único de su voz.

En el plano personal, Michel fue madre de tres hijas: Aislinn Derbez, fruto de su primer matrimonio con Eugenio Derbez, y Chiara Aguilera y Michelle Aguilera, nacidas de su relación con Jorge Alberto Aguilera, conductor conocido por su participación en “En Familia con Chabelo”. Aunque sus dos hijas menores no han seguido una carrera en la televisión, Michelle ha trabajado como locutora y colabora en el pódcast de su hermana Aislinn.

De acuerdo a la actriz, su madre habría fallecido por un infarto. (Facebook/gabriela.michel.583)

Previo a este desenlace, Aislinn Derbez había compartido en entrevistas la compleja dinámica familiar que vivió durante su infancia debido a la relación complicada entre sus padres. La actriz describió momentos de tensión y discusiones, señalando el impacto emocional de dichos episodios.

“Tuve una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa, entonces se retaban en frente de mí (...) Creo que eso son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás”, reveló en una ocasión.