México

Estos son los nuevos cambios que tendrá el Reglamento de Tránsito del Edomex y la fecha en que ocurrirán

El sistema de multas se transformó, eliminando montos fijos y aplicando rangos según historial de infracciones

Guardar
Motociclistas solo pueden circular si
Motociclistas solo pueden circular si son mayores de edad y cuentan con licencia específica, según el nuevo reglamento. (Cuartoscuro)

El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 10 de noviembre, establece un marco normativo con cambios relevantes para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. Estas reformas buscan una movilidad más segura, con reglas actualizadas y sanciones proporcionales, enfocándose en la prevención y la equidad en el uso de las vías.

Las reformas al Reglamento de Tránsito del Edomex actualizado da prioridad a los peatones, sobre todo a los grupos vulnerables, seguidos de ciclistas, usuarios del transporte público y, finalmente, automovilistas particulares. Esta jerarquía es la base sobre la que se diseñan las nuevas reglas para la movilidad:

  • Preferencia de paso para peatones y ciclistas en el Edomex.
  • Redefinición de los permisos de conducción provisional, permitiendo su expedición a menores de entre dieciséis a dieciocho años, siempre en compañía de un adulto con licencia vigente.
  • Los motociclistas solo podrán conducir si son mayores de edad y cuentan con licencia específica.
  • Ganar espacio para los modos de transporte no motorizado, protegiendo el uso de ciclovías.

Sanciones graduales y control tecnológico

El nuevo Reglamento de Tránsito
El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México prioriza la seguridad vial y la equidad en la movilidad urbana. (Gob. Edomex)

El mecanismo de multas cambia radicalmente. Se eliminan las sanciones fijas y se introduce un sistema de rangos conforme al historial de infracciones del conductor. Las sanciones económicas ahora serán:

  • Mínimas para infractores sin multas previas impagas.
  • Medias para aquellos con dos o tres sanciones pendientes.
  • Máximas si existen cuatro o más infracciones en mora.

Las actuales cuantías máximas de las sanciones se mantienen, por lo que las reformas no suponen incrementos. Con esta disposición se incentiva el pago oportuno y la educación vial.

Para detectar e imponer sanciones, el gobierno del Edomex podrá utilizar sistemas automatizados (fotomultas): videovigilancia, reconocimiento de placas y notificación electrónica. Las autoridades publicarán los puntos de control en su portal y en la Gaceta del Gobierno.

Parte de los recursos obtenidos por multas, especialmente por invasión de ciclovías y carriles confinados, podrán destinarse a infraestructura peatonal y ciclista, alineados con los objetivos de movilidad segura y sustentable.

Cambios para automovilistas y motociclistas

Las sanciones de tránsito en
Las sanciones de tránsito en el Estado de México ahora se aplican en rangos, según el historial de infracciones del conductor. (Ecatepec, Ciudadanos Unidos)

El reglamento del Edomex enfatiza reglas más estrictas para motociclistas. Algunas de las disposiciones nuevas o reafirmadas incluyen:

  • Uso obligatorio de cascos certificados según normas nacionales o internacionales.
  • Prohibición de maniobras temerarias.
  • Solo se puede rebasar por el lado izquierdo, en un carril diferente al adelantado.
  • No pueden circular menores de edad si no pueden sujetarse por sí mismos ni apoyar los pies en los posapiés.
  • El límite para conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias es primero que nunca, con rangos precisos para la alcoholemia (máximo 0.02 gramos/decilitro de sangre y 0.1 miligramos/litro en aire espirado).
  • Transportar carga solo con aditamentos correctos y seguros.

Para automovilistas, las medidas clave incluyen la prohibición de invadir carriles confinados para transporte público o ciclovías y dar prioridad y respeto obligado a ciclistas, quienes deben usar el carril derecho si no hay ciclovía. Estas disposiciones entraron en vigor a partir el pasado 20 de noviembre.

Temas Relacionados

MultasInfraccionesReglamento de Tránsito Estado de México Edomex Movilidad FotomultasTránsitomexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina: qué hacer si mi tarjeta está vencida

Miles de jóvenes beneficiarios de apoyos educativos en México enfrentan cambios en la entrega de recursos, mientras autoridades implementan un nuevo proceso para garantizar la continuidad de los depósitos y evitar contratiempos durante la transición

Beca Rita Cetina: qué hacer

Megabloqueo hoy 24 de noviembre en vivo: reabren la México - Puebla con dirección a la CDMX

Continúa el bloqueo en diferentes vialidades que conectan el Valle de México

Megabloqueo hoy 24 de noviembre

México: cotización de cierre del euro hoy 24 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Slim en Palacio Nacional, es su quinto encuentro

El empresario es considerado el hombre más rico de México

Claudia Sheinbaum se reúne con

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

El empresario se dijo harto de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch

Raúl Rocha buscaría relevo como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

Fiscalía de Guanajuato responde ante filtración de datos sensibles por parte de hackers internacionales

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha buscaría relevo como

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

Reportan muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: granjeros sorprendidos por eliminación del domingo

Raúl Rocha reconoce que escándalo de Miss Universo afecta a Fátima Bosch: “No está bien, me duele”

Patricio Borghetti abandona Venga la Alegría: éstas fueron las ‘agridulces’ razones que dio

DEPORTES

Tigres se corona campeona del

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17