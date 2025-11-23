Maestro fue herido con cuchillo tras detener agresión a un niño de 10 años

El maestro de educación física resultó lesionado en la cabeza tras intervenir para proteger a un niño de 10 años agredido por su propio familiar dentro de una escuela primaria. (Seguridad Ciudadana)

Un maestro de educación física resultó lesionado este viernes tras ser atacado con un cuchillo dentro de una escuela primaria ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Los Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron al presunto agresor, un hombre de 31 años señalado por padres de familia y testigos como el responsable de la agresión, así lo anunciaron a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio sobre una persona que se encontraba lesionada en un plantel educativo, localizado en la esquina de la calle Atotonilco y la avenida Dolores Hidalgo, colonia San Felipe de Jesús.

Al llegar al lugar, encontraron a un grupo de personas reteniendo al agresor, quien minutos antes había atacado al maestro con un arma punzocortante.

Según los primeros reportes, el detenido llegó a la escuela para acompañar a su sobrino de 10 años, quien participaba en un evento escolar. Sin embargo, poco después comenzó a alterarse y agredir al menor.

El profesor de educación física intervino para proteger al niño, momento en el que el presunto agresor sacó un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros y lo hirió en la cabeza.

El profesor de educación física de 55 años resultó lesionado en la cabeza con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros tras intervenir para proteger a su sobrino de 10 años.

Los paramédicos que acudieron al lugar atendieron al docente, un hombre de 55 años, diagnosticando una lesión causada por un objeto punzocortante en la cabeza.

De acuerdo al reporte de la SSC, la herida no requirió traslado a un hospital, ya que no representaba un riesgo para su vida.

El ataque generó pánico entre padres de familia, alumnos y personal escolar. Sin embargo, la rápida intervención de quienes se encontraban en el plantel permitió contener al agresor hasta la llegada de los elementos de seguridad.

Posteriormente, los policías realizaron una revisión preventiva al hombre de 31 años, siguiendo el protocolo de actuación policial. Durante la inspección le aseguraron el cuchillo utilizado en la agresión.

Tras informarle sus derechos, el presunto agresor fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica, mientras mientras la comunidad escolar enfrenta el impacto del incidente con preocupación y demanda medidas para evitar futuros actos violentos.

