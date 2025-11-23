Asesinaron a Rafael Ramírez, Director de Desarrollo Rural de Leonardo Bravo, Guerrero

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del sábado 22 de noviembre, Rafael Encarnación Ramírez, director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, fue asesinado a balazos.

Los hechos sucedieron, según reportes, en la cabecera municipal de Chichihualco, Guerrero.

Medios locales señalaron que el ataque se produjo en un punto concurrido de la carretera federal Chilpancingo–Chichihualco, cerca de una gasolinera, alrededor de las 14 horas.

