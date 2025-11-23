México

Asesinaron a Rafael Ramírez, Director de Desarrollo Rural de Leonardo Bravo, Guerrero

Autoridades de la entidad donde laboraba Ramírez confirmaron la noticia mediante un pésame publicado en redes sociales

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del sábado 22 de noviembre, Rafael Encarnación Ramírez, director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, fue asesinado a balazos.

Los hechos sucedieron, según reportes, en la cabecera municipal de Chichihualco, Guerrero.

Medios locales señalaron que el ataque se produjo en un punto concurrido de la carretera federal Chilpancingo–Chichihualco, cerca de una gasolinera, alrededor de las 14 horas.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

AsesinatoServidor PúblicoGuerreroLeonardo Bravonoticias-mexico

Más Noticias

La nueva esposa quería quitarle la casa a un niño con discapacidad, así procedió la SCJN

El máximo tribunal constitucional de México, integrado por ministros y ministras, sentó un precedente histórico sobre la protección de infancias en situación vulnerable

La nueva esposa quería quitarle

Hombre despierta en el hospital tras estar 6 minutos muerto y pide su laptop para trabajar y presumir su productividad en LinkedIn

Una publicación que buscaba inspirar a miles de personas abrió un debate sobre los riesgos de ser un adicto al trabajo

Hombre despierta en el hospital

Guillermo Herrera, influencer de moda, enfrenta críticas por usar transporte público y desata debate sobre el clasismo en México

El caso del joven estudiante no sólo refleja la exposición que pueden tener los creadores de contenido en redes sociales, también la discriminación que aqueja al país

Guillermo Herrera, influencer de moda,

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

El cine mexicano destacó entre los mejores países de Latinoamérica durante la premiación a los mejores filmes en Iberoamérica

México destaca en el Festival

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc en Veracruz: Sheinbaum rinde homenaje a cadetes fallecidos

A bordo del navío, la presidenta recordó a los cadetes fallecidos en el accidente de Brooklyn; el capitán del buque compartió parte de la travesía

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo asegura

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

México destaca en el Festival

México destaca en el Festival de Cine Iberoamericano en Huelva con tres premios

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Alberto del Río ‘El Patrón’ es captado pateando a un cerdito

Polémica reina en Miss Universo: Omar Harfouch exige renuncias y un nuevo sistema electoral tras denunciar presunto amaño

Tachan de ‘hipócrita’ a Miss Venezuela por darle ‘me gusta’ a videos de odio contra Fátima Bosch y hablar bien de ella

Tatiana ofrece show sorpresa en antro de Monterrey: así fue el momento viral

DEPORTES

Captan a José ‘El Tepa’

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez

Jennifer Hermoso busca su primer campeonato en la Liga Mx Femenil

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”