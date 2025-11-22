A pesar del Mundial 2026, Coyoacán recorta recursos de obra pública para el próximo año

La alcaldía Coyoacán prevé una reducción de 44% en su presupuesto, aunque Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial

La alcaldía Coyoacán presentó ante el Congreso de la Ciudad de México su propuesta presupuestal para 2026, en la cual plantea una reducción del 44 por ciento en los recursos destinados a obra pública.

El ajuste se propone en un año relevante para la demarcación, ya que el Estadio Azteca, ubicado en su territorio, será sede del partido inaugural y de otros encuentros del Copa del Mundo 2026.

Durante la comparecencia del alcalde Giovanni Gutiérrez, diputados locales revisaron y cuestionaron los criterios detrás del recorte. Aunque el presupuesto total de la alcaldía contempla un aumento general del 10.13 por ciento respecto a 2025, los recursos asignados a mantenimiento y mejora de infraestructura disminuirían de forma significativa.

El diputado Gerardo Villanueva, de Morena, detalló que esta reducción implicaría una menor cobertura en trabajos de rencarpetado y atención a baches. De acuerdo con sus estimaciones, la superficie de carpeta asfáltica intervenida sería casi la mitad de la proyectada el año anterior.

Diputados del Congreso capitalino cuestionaron la propuesta de Coyoacán para 2026, que reduce 44% el presupuesto de obra pública pese al Mundial, lo que implicaría menos rencarpetado y atención a baches en zonas cercanas al Estadio Azteca

Señalamientos por el estado de las vialidades

Los legisladores recordaron que la atención a las vialidades es una de las demandas frecuentes de habitantes y autoridades auxiliares. Además, citaron un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que identifica la presencia de baches en el 68.4 por ciento del territorio de Coyoacán, con incidencia notable en zonas cercanas al Estadio Azteca.

Según los diputados, esta área requerirá especial atención en 2026 debido al incremento esperado de visitantes con motivo del torneo internacional.

Solicitan incremento en bienes y equipos

Mientras que la obra pública tendría una reducción presupuestal, la alcaldía solicitó un aumento del 168 por ciento en el rubro de bienes y equipos. Este ajuste también generó preguntas sobre la priorización de recursos y la manera en que se atenderán las necesidades operativas de la demarcación en el año del Mundial.

El alcalde Giovanni Gutiérrez afirmó que la propuesta presupuestal está alineada con los objetivos de su administración, aunque no detalló públicamente las razones específicas del recorte en infraestructura.

Los diputados señalaron que continuarán revisando la asignación de recursos para garantizar que responda a las necesidades de la población y a las exigencias que implicará el evento deportivo.

Diputados del Congreso capitalino cuestionaron la propuesta de Coyoacán para 2026, que reduce 44% el presupuesto de obra pública pese al Mundial, lo que implicaría menos rencarpetado y atención a baches en zonas cercanas al Estadio Azteca

Partido inaugural del Mundial 2026 será en el Estadio Azteca

La FIFA reveló oficialmente el calendario del Mundial 2026, la primera Copa del Mundo que se disputará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. El anuncio confirma que el partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana será protagonista del arranque del torneo.

La apertura en el Coloso de Santa Úrsula representa un hecho histórico: se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Además de México, FIFA detalló que las selecciones anfitrionas de Canadá y Estados Unidos también debutarán en sus respectivos territorios. Canadá jugará su primer partido en Toronto el 12 de junio, mientras que Estados Unidos hará lo propio ese mismo día en Los Ángeles.