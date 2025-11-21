‘La Mañanera’ de hoy viernes 21 de noviembre: Sheinbaum reconoce a Fátima Bosch como ejemplo para las mujeres | En Vivo

Sheinbaum subrayó que el gesto de Bosch demuestra que, frente a cualquier injusticia —especialmente cuando afecta a mujeres—, es necesario hablar y defenderse . “ Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, particularmente contra las mujeres, hay que levantar la voz ”, insistió.

Afirmó que lo que más le llamó la atención de Bosch no fue el concurso en sí, sino su decisión de alzar la voz cuando consideró que había una injusticia en su contra. “ Me gustó que levantara la voz. Es un ejemplo para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres ”, expresó.

Claudia Sheinbaum felicitó a la tabasqueña Fátima Bosch , finalista mexicana en Miss Universo, aunque señaló que el certamen “siempre deja espacio para cuestionamientos”.

Subrayó que en México no se perseguirá a nadie por sus ideas políticas ni por lo que exprese públicamente , y reiteró que su gobierno garantiza la libertad de manifestación.

La mandataria también se refirió a la movilización realizada ayer por la llamada Generación Z , y aseguró que la participación fue mínima porque, dijo, se ha informado con claridad sobre los temas que motivaron la convocatoria. Añadió que quienes organizan este tipo de manifestaciones “ le van midiendo ”.

Afirmó que su llegada a la Presidencia no fue producto de una élite, sino de la voluntad popular. “ La honestidad por delante, siempre ”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum reiteró —tal como lo expresó el jueves durante el desfile por la Revolución Mexicana— que “se equivoca quien llama a la violencia, al odio o quien apela al porfiriato” , así como quienes desconocen la historia del país o subestiman al pueblo de México.

Sobre el tipo de cambio, aseguró que no se prevén riesgos para el peso mexicano , pues si existieran, “no se estarían comprando pesos”, afirmó.

Sheinbaum consideró que estas cifras son observadas por los inversionistas, quienes ven ventajas estratégicas en México, especialmente por su cercanía con Estados Unidos . Mencionó que actualmente existe un flujo importante de inversión en el sector electrónico y que la relación con el gobierno estadounidense es buena.

Señaló que, aunque México no registró un crecimiento económico elevado este año debido a factores externos —como el desempeño de la economía estadounidense y temas arancelarios—, el país continúa generando empleo . Prueba de ello, destacó, es que octubre cerró como el mes con el mayor número de empleos formales en la historia .

Sobre las recientes cifras récord de inversión extranjera directa , la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se deben a la confianza en la economía mexicana , la cual —dijo— se mantiene “sólida y fuerte”. Aseguró que el modelo económico impulsado durante la Cuarta Transformación está dando resultados.

13:55 hs

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, explicó que SaberesMX es una plataforma diseñada para acompañar a las personas a lo largo de toda la vida, permitiendo que las universidades estén presentes en cada etapa formativa.

Comentó que, en las plataformas privadas más populares del mundo, los cursos con mayor demanda son “La ciencia del bienestar” y “Justicia”, lo que demuestra el interés global por contenidos vinculados al desarrollo personal y la reflexión social.

A partir de este jueves, cualquier usuario puede ingresar a SaberesMX utilizando su cuenta Llave MX. El sistema, además, sugerirá cursos personalizados según los intereses de cada persona.

Primeras instituciones enlazadas

Entre las primeras entidades integradas a la plataforma se encuentran: UNAM, UnADM, Tecnológico Nacional de México, IPN, ASU, aprende.mx, IMSS y Open Academy. El subsecretario destacó que esta red inicial permitirá ampliar rápidamente la oferta educativa gratuita.

Primer curso disponible

El primer curso alojado en la plataforma es “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, dirigido a los 5.5 millones de estudiantes de educación superior del país. Más de 70 especialistas participaron en su elaboración.

Villanueva precisó que en el desarrollo del curso colaboraron más de 20 instituciones, y que su duración de 16 horas equivale al valor de un crédito universitario.

Al terminar el curso, el estudiante recibirá una constancia con validez y reconocimiento oficial.