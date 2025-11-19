Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

Foto: FGR

Marco Antonio López-Guerrero, ciudadano mexicano de 34 años de edad, fue extraditado por las autoridades mexicanas a los Estados Unidos para enfrentar la justicia debido a los cargos que tiene en su contra en California al estar presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa (CDS) en el trasiego de metanfetamina.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, el sujeto se encargaba de traficar esta droga desde Mexicali, Baja California, por lo que fue extraditado el pasado 24 de octubre de 2025.

El historial delictivo del presunto integrante del CDS

El Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuye a Marco Antonio López-Guerrero un rol clave en una red de tráfico internacional encabezada desde Mexicali y vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los registros judiciales, durante años gestionó el envío ilegal de sustancias y armas a ambos lados de la frontera, coordinando la introducción clandestina de metanfetamina mediante menores de edad y supervisando su distribución en ciudades como San Diego y San Bernardino.

Las investigaciones federales culminaron en la incautación de más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo, 2 kilogramos de heroína, así como diversas armas de fuego y municiones.

La metanfetamina es una droga estimulante del sistema nervioso central. Se presenta comúnmente en forma de polvo blanco, pastillas o cristales translúcidos, conocidos como "cristal" o "ice". (Wikimedia)

Tras comparecer ante la magistrada federal Karen S. Crawford el 27 de octubre, López-Guerrero se declaró inocente y, luego de la audiencia de detención del día 30, se impuso la prisión preventiva.

Su próxima audiencia se programó para el 21 de noviembre de 2025, cuando se evaluarán mociones previas al juicio frente a la jueza de distrito federal Jinsook Ohta.

El caso, numerado 20cr2054-JO, está en manos de los fiscales federales Lawrence A. Casper y Edward Chang, quienes encabezan la estrategia persecutoria en coordinación con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Cargos que enfrenta en Estados Unidos

Las imputaciones contra López-Guerrero incluyen:

Conspiración para importar metanfetamina a Estados Unidos.

Conspiración para distribuir esa sustancia en California y otros estados.

Intento de exportación ilegal de artículos de defensa

Contrabando de mercancías —específicamente armas de fuego y cartuchos, desde territorio estadounidense hacia México.

De acuerdo con documentos oficiales y la Fiscalía del Distrito Sur de California, estos delitos están tipificados en los títulos 21, 22 y 18 del Código de los Estados Unidos, y contemplan penas que van desde un mínimo obligatorio de 10 años hasta cadena perpetua en prisión, así como multas que oscilan entre los 250 mil y los 10 millones de dólares para los cargos principales relacionados con drogas.

Una bandera ondea frente al edificio del Departamento de Justicia en Washington, DC, EEUU, el 23 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

La acusación especifica conductas como el uso de adolescentes para el cruce de metanfetamina por pasos peatonales en la frontera y la utilización de una aeronave ultraligera para transportar sustancias y armamento a México, incluyendo un rifle AR-15 de cañón corto sin número de serie y más de 150 cartuchos de munición.