México

Senadores y diputados de Morena cierran filas con Sheinbaum por marcha de la Gen Z: “Es una embestida de la derecha”

Encabezados por Adán Augusto López y Ricardo Monreal calificaron como una “embestida” las críticas al gobierno de la presidenta de México

Guardar
Senadores y diputados de Morena,
Senadores y diputados de Morena, PT y PVEM respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las manifestaciones en México de la Generación Z.

La tarde de este 18 de noviembre de 2025, los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, encabezaron una conferencia de prensa en la que afirmaron que tanto los diputados y senadores de su partido como los de alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que llamaron una “embestida” en su contra.

Luego de que el pasado sábado 15 de noviembre se llevara a cabo la marcha bajo el nombre del movimiento “Generación Z”, el senador Adán Augusto López aseguró que “nada es fortuito, es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora, pues ya se quitaron la máscara”.

El tabasqueño comentó que al principio de la convocatoria todo parecía ser una convocatoria de un movimiento “espontaneo”, sin embargo, señaló a posibles figuras públicas detrás de esta manifestación: “Claudio X. González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y otros miembros de los partidos políticos del PRI, del PAN, específicamente”.

Ricardo Monreal confirma el respaldo de Morena y alianzas hacia la Claudia Sheinbaum

“Expresar, manifestar con convicción y firmeza todo nuestro respaldo, el cierre de filas en favor de la presidenta“, manifestó el diputado Ricardo Monreal, además de puntualizar que seguirán caminando a lado de la mandataria.

Precisó que en este momento, Sheinbaum está sometida a una “embestida, a una serie de ataques, calumnias en su contra”, por lo que dijo que los integrantes de los partidos mencionados han rechazado los distintos señalamientos.

Argumentó que Claudia Sheinbaum gobierna de manera legítima respalda por el “pueblo de México” y los recientes “ataques” se tratan de “expresiones del poder conservador o de quienes se oponen al régimen legítimo”.

Monreal destacó la forma en cómo la presidenta le ha hecho frente a las adversidades que se han presentado en cuanto a la relación con el gobierno de Estados Unidos, “ha sorteado con habilidad y con inteligencia”. También afirmó durante este año y meses que lleva la mandataria en el poder se ha enfrentado a “una oposición que no acepta el que la transición política implica establecer políticas públicas por las cuales luchamos y llevamos a las urnas”.

Por tanto, el diputado zacatecano mando un mensaje directo en respaldo a la presidenta mexicana:

“Expresemos a la opinión pública todo el respaldo a las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que rechazamos cualquier denuesto, ataque injustificado o calumnia que se haya expresado o se sigue expresando contra de ella como jefa de Estado, como jefa de gobierno y que vamos a acompañarla con convicción y firmeza en los actos públicos y en los actos de la agenda pública que ella tenga bien determinado”.

“No fue ni el 20% del tamaño de la convocatoria”, sostiene Adán Augusto López sobre asistencia a la marcha de la Gen Z

Ante los distintos posicionamientos que se han vertido sobre el tema en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López compartió que mediante comunicados distintos tanto senadores como diputados externaron su respaldo a la presidenta, por lo que la conferencia solo fue una reafirmación de su respaldo.

En tanto a la asistencia durante la marcha de la Generación Z, sostuvo que “no fue ni siquiera el 20% del tamaño de la convocatoria o de los patrocinadores. Evidentemente fue utilizada por los sectores más rancios de la de la derecha, por algunos medios de de comunicación que intentaron crear un escenario de caos que evidentemente no hay en el país”.

Hizo un llamado para que las próximas manifestaciones se den de manera pacífica y tras el anuncio de una posible marcha el próximo 20 de noviembre al mismo tiempo que el desfile conmemorativo en el Zócalo de la CDMX, el tabasqueño comentó:

“La libertad de expresión, de opinión, de reunión, de imprenta están garantizadas por la Constitución. No hay ningún problema. Y si se quieren expresar mañana el 20, el 30, está bien, es su derecho. No tenemos ningún inconveniente”.

Temas Relacionados

Generación ZMorenaClaudia SheinbaumRicardo MonrealAdán Augusto LópezSenado de la RepúblicaCámara de DiputadosPTPVEMmexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 19 de noviembre

En algunas zonas de la Ciudad de México se espera ambiente frío para las primeras horas de la fecha mencionada

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Euro: cotización de cierre hoy 18 de noviembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este 19 de noviembre

¿Vas a conducir enlaCiudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de

Dólar cae frente al peso al cierre de este martes 18 de noviembre

La moneda nacional mantiene su buena racha frente al billete verde y logra revertir sus pérdidas en las últimas horas antes del cierre de mercados

Dólar cae frente al peso

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Luis Alberto “N” contaba con una orden de aprehensión por venta de armas y droga

Detienen a “El topo” y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El topo” y

Detienen a “El topo” y siete personas más en dos Macuspana y Jalpa, Tabasco

Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Canadá actualiza alerta de viaje a 14 estados por violencia y crimen en México

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal provoca caos a

Christian Nodal provoca caos a su llegada al Reclusorio Oriente para evitar ser aprehendido

Oscar Maydon enfrenta fuerte reclamo de una señora y responde: “No tengo por qué aguantar comentarios pende...”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

DEPORTES

Sergio Dipp arremete contra Raúl

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway