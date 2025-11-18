Senadores y diputados de Morena cierran filas con Sheinbaum por marcha de la Gen Z: “Es una embestida de la derecha”

Senadores y diputados de Morena, PT y PVEM respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las manifestaciones en México de la Generación Z.

La tarde de este 18 de noviembre de 2025, los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, encabezaron una conferencia de prensa en la que afirmaron que tanto los diputados y senadores de su partido como los de alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum en lo que llamaron una “embestida” en su contra.

Luego de que el pasado sábado 15 de noviembre se llevara a cabo la marcha bajo el nombre del movimiento “Generación Z”, el senador Adán Augusto López aseguró que “nada es fortuito, es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora, pues ya se quitaron la máscara”.

El tabasqueño comentó que al principio de la convocatoria todo parecía ser una convocatoria de un movimiento “espontaneo”, sin embargo, señaló a posibles figuras públicas detrás de esta manifestación: “Claudio X. González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y otros miembros de los partidos políticos del PRI, del PAN, específicamente”.

Ricardo Monreal confirma el respaldo de Morena y alianzas hacia la Claudia Sheinbaum

“Expresar, manifestar con convicción y firmeza todo nuestro respaldo, el cierre de filas en favor de la presidenta“, manifestó el diputado Ricardo Monreal, además de puntualizar que seguirán caminando a lado de la mandataria.

Precisó que en este momento, Sheinbaum está sometida a una “embestida, a una serie de ataques, calumnias en su contra”, por lo que dijo que los integrantes de los partidos mencionados han rechazado los distintos señalamientos.

Argumentó que Claudia Sheinbaum gobierna de manera legítima respalda por el “pueblo de México” y los recientes “ataques” se tratan de “expresiones del poder conservador o de quienes se oponen al régimen legítimo”.

Monreal destacó la forma en cómo la presidenta le ha hecho frente a las adversidades que se han presentado en cuanto a la relación con el gobierno de Estados Unidos, “ha sorteado con habilidad y con inteligencia”. También afirmó durante este año y meses que lleva la mandataria en el poder se ha enfrentado a “una oposición que no acepta el que la transición política implica establecer políticas públicas por las cuales luchamos y llevamos a las urnas”.

Por tanto, el diputado zacatecano mando un mensaje directo en respaldo a la presidenta mexicana:

“Expresemos a la opinión pública todo el respaldo a las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que rechazamos cualquier denuesto, ataque injustificado o calumnia que se haya expresado o se sigue expresando contra de ella como jefa de Estado, como jefa de gobierno y que vamos a acompañarla con convicción y firmeza en los actos públicos y en los actos de la agenda pública que ella tenga bien determinado”.

“No fue ni el 20% del tamaño de la convocatoria”, sostiene Adán Augusto López sobre asistencia a la marcha de la Gen Z

Ante los distintos posicionamientos que se han vertido sobre el tema en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López compartió que mediante comunicados distintos tanto senadores como diputados externaron su respaldo a la presidenta, por lo que la conferencia solo fue una reafirmación de su respaldo.

En tanto a la asistencia durante la marcha de la Generación Z, sostuvo que “no fue ni siquiera el 20% del tamaño de la convocatoria o de los patrocinadores. Evidentemente fue utilizada por los sectores más rancios de la de la derecha, por algunos medios de de comunicación que intentaron crear un escenario de caos que evidentemente no hay en el país”.

Hizo un llamado para que las próximas manifestaciones se den de manera pacífica y tras el anuncio de una posible marcha el próximo 20 de noviembre al mismo tiempo que el desfile conmemorativo en el Zócalo de la CDMX, el tabasqueño comentó:

“La libertad de expresión, de opinión, de reunión, de imprenta están garantizadas por la Constitución. No hay ningún problema. Y si se quieren expresar mañana el 20, el 30, está bien, es su derecho. No tenemos ningún inconveniente”.