Nuevo frente frío en México provoca nevadas en algunos estados, lluvias y fuertes vientos este 17 de noviembre

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.
Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.
Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:
Pronóstico del tiempo para este 17 de noviembre
Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura y vientos fuertes en dicha región; así como chubascos y lluvias fuertes en:
- Baja California
- Sonora
A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora.
Por otro lado, el frente frío número 14 se desplazará sobre el norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región.
Durante la noche, el frente se desplazará al sur de los Estados Unidos y dejará de afectar el país.
Canales de baja presión en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en estados de las regiones mencionadas, además del centro del país y la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en:
- Chiapas
En el resto de la República Mexicana, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California (norte)
- Chiapas (centro y sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Estado de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
Posible caída de nieve o aguanieve:
- Sierras de Baja California
- Norte de Sonora
Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h:
- Baja California Sur
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
¿Cuáles son las temperaturas estimadas?
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas (istmo)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Zacatecas (sur)
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de:
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Veracruz
- Oaxaca
En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.
Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.