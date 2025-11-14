Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre: la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada

La Línea 3 del Metro presenta detenciones prolongadas esta mañana, lo que está generando retrasos y aglomeraciones en varias estaciones. Usuarios reportan trenes detenidos por varios minutos y avance lento.
Cierran estación Zócalo/Tenochtitlan
El STC Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.
Modificación en Línea 4 del Metrobús
El Metrobús informa que, por presencia de movilizaciones sociales, no hay servicio en la estación Ing. Eduardo Molina de la Línea 4 Ruta Sur.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 14 de noviembre.
