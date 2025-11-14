‘La Mañanera’ 14 de noviembre | En vivo

Delfina Gómez entrega de Trenes de Pavimentación en Edomex
“Somos testigos de la entrega de trenes de repavimentación a 3 municipos de los 10 contemplados, el día de hoy le tocó a Ixtapaluca”, informó la gobernadora.
La inversión de los 10 trenes de repavimentación es de 50000 mil pesos y adicionalmente para asfalto y operación.
Se capacitaron 150 personas, 15 por municipio para manejar este tipo de maquinaria.
La próxima entrega de Trenes de Pavimentación será el 10 de diciembre en los municipios de:
Valle de Chalco.
Chimalhuacán.
Tlanepantla.
Chalco.
