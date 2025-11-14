‘La Mañanera’ 14 de noviembre | En vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Comenzó la Conferencia del Pueblo de la presidenta Sheinbaum. Los temas centrales de hoy serán la entrega de Trenes de Pavimentación a Municipios del Estado de México.

La próxima entrega de Trenes de Pavimentación será el 10 de diciembre en los municipios de:

Se capacitaron 150 personas, 15 por municipio para manejar este tipo de maquinaria.

La inversión de los 10 trenes de repavimentación es de 50000 mil pesos y adicionalmente para asfalto y operación.

“Somos testigos de la entrega de trenes de repavimentación a 3 municipos de los 10 contemplados, el día de hoy le tocó a Ixtapaluca”, informó la gobernadora.

Delfina Gómez entrega de Trenes de Pavimentación en Edomex

SICT informa las fechas para la entrega de trenes de pavimentación en la República Mexicana

SICT informa las fechas para la entrega de trenes de pavimentación en la República Mexicana

Últimas noticias

¿Qué es la prima de antigüedad y que trabajadores pueden cobrarla? En 2011, la SCJN determinó que se debe calcular con el salario vigente del trabajador

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre: la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Resultados Tris 13 de noviembre: todos los números ganadores Aquí los resultados de los cinco sorteos Tris del jueves dados a conocer por la Lotería Nacional

“Aquí los más funados”: Ángela Aguilar responde a criticas en Los Latin Grammy 2025 La cantante celebró el triunfo de su esposo pese a que él no la mencionó en su discurso