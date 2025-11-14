México

‘La Mañanera’ 14 de noviembre | En vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

13:48 hsHoy

SICT informa las fechas para la entrega de trenes de pavimentación en la República Mexicana

13:42 hsHoy

Delfina Gómez entrega de Trenes de Pavimentación en Edomex

“Somos testigos de la entrega de trenes de repavimentación a 3 municipos de los 10 contemplados, el día de hoy le tocó a Ixtapaluca”, informó la gobernadora.

La inversión de los 10 trenes de repavimentación es de 50000 mil pesos y adicionalmente para asfalto y operación.

Se capacitaron 150 personas, 15 por municipio para manejar este tipo de maquinaria.

La próxima entrega de Trenes de Pavimentación será el 10 de diciembre en los municipios de:

Valle de Chalco.

Chimalhuacán.

Tlanepantla.

Chalco.

13:27 hsHoy

Comenzó la Conferencia del Pueblo de la presidenta Sheinbaum. Los temas centrales de hoy serán la entrega de Trenes de Pavimentación a Municipios del Estado de México.

13:40 hsHoy

Inicia la conferencia

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

