Sentencian al “Niño Rata” a más de 40 años de prisión por homicidio en Central de Abasto de Ecatepec

Se le determinó una multa y un pago en concepto de reparación del daño, ambos por miles de pesos

El ahora condenado disparó contra un sujeto que estaba en una bodega (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que José de Jesús Orduño Aguilar, un sujeto conocido como El niño rata, fue sentenciado a 47 años y medio de prisión tras ser hallado responsable del delito de homicidio.

“La Autoridad Judicial al analizar las pruebas recabadas por la Fiscalía de Justicia mexiquense, encontró plenamente responsable a José de Jesús Orduño Aguilar del delito de homicidio”, se puede leer en el informe de las autoridades del Edomex compartido el 12 de noviembre.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2024, en dicha ocasión la víctima se encontraba trabajando en una bodega de la Central de Abasto de Ecatepec.

José de Jesús Orduño Aguilar llegó al lugar acompañado de otro individuo y fue este último quien le entregó un arma de fuego. Orduño Aguilar fue el encargado de accionar el arma en contra la víctima, lo cual le provocó la muerte en el sitio, mientras que los dos sujetos huyeron del lugar.

El sujeto sentenciado (FGJEM)

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y, una vez identificados los responsables, solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Orduño Aguilar.

Es por ello que el sentenciado fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez dictó la sentencia de 47 años y 6 meses de prisión para Orduño Aguilar, además de imponerle una multa de 192 mil 711 pesos y el pago de 237 mil 768 pesos por concepto de reparación del daño. Asimismo, sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

Asesinan a Policía de Investigación en Edomex

Un ataque armado en Chalco
Un ataque armado en Chalco dejó como resultado la muerte de un Policía de Investigación (Fiscalía Edomex)

Por otra parte, el 12 de noviembre fue asesinado un hombre en Tlalnepantla. Los primero informes indican que el sujeto asesinado es Esteban “E”, quien es señalado como un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El ataque en contra del funcionario fue efectuado en San Miguel Chalma luego de que el hombre fue interceptado por sujetos armados, quienes lograron escapar de la zona sin que hasta el momento hayan sido reportadas personas arrestadas por el caso.

Dicho ataque se suma al asesinato de jefe del Sector Policial Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), José Jacinto Ponce Alfaro, quien fue víctima de un asalto en Chalco.

