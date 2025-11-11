Adrián Marcelo se burla de la crisis de ansiedad de Lola Cortés que la llevó a abandonar La Granja VIP

Adrián Marcelo se burla de la salida de Lola Cortés y reaviva la polémica sobre salud mental en los realities (IG)

El reciente abandono de Lola Cortés de La Granja VIP ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, entre las que destaca la respuesta del creador de contenido Adrián Marcelo, quien ironizó sobre la situación de la artista.

La salida voluntaria de Cortés, motivada por problemas de salud mental, ha reavivado el debate sobre la presión que enfrentan las celebridades en los realities y las consecuencias contractuales que pueden afrontar al priorizar su bienestar emocional.

La decisión de Lolita Cortés de dejar el programa el domingo nueve de noviembre sorprendió tanto a la audiencia como a la producción, que ahora debe analizar las implicaciones legales de su renuncia.

Aunque la actriz y cantante explicó que su salida obedecía a motivos de salud mental, la posibilidad de una sanción económica cercana a los 50 mil dólares (aproximadamente 915 mil pesos mexicanos) por incumplimiento de contrato ha generado controversia entre los seguidores del reality.

La hija de la actriz la esperaba afuera de la granja. (Captura de pantalla YouTube)

La producción no ha confirmado oficialmente la cifra, pero el tema ha sido ampliamente discutido en el entorno mediático.

Desde su ingreso en octubre, Cortés enfrentó diversos problemas de salud física, como una posible laringitis que la dejó afónica y la obligó a comunicarse por señas con compañeros como César Doroteo, La Bea y Alfredo Adame.

Sin embargo, el factor determinante para su salida fue el impacto psicológico. En las semanas previas, la artista manifestó abiertamente su deseo de abandonar la competencia, y durante la transmisión en la que anunció su decisión, explicó entre lágrimas:

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible... yo pensé que lo iba a lograr”. Cortés subrayó que su salida no estaba relacionada con conflictos internos ni con el resultado de las nominaciones.

La salida de Lola Cortés podría acarrear una sanción económica de hasta 50 mil dólares por incumplimiento de contrato (La Granja VIP)

El conductor del programa, Adal Ramones, intentó convencerla de permanecer en la competencia, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales y la reacción del público. No obstante, la actriz se mantuvo firme en su postura: “Me tengo que ir, necesito sanar. Esta decisión es para poder continuar en los escenarios”.

Durante la gala anterior, el público había mostrado su apoyo a Cortés, salvándola con más de nueve millones de votos, lo que no impidió que priorizara su salud emocional sobre la permanencia en el reality.

La reacción de Adrián Marcelo no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el ex participante de La Casa de los Famosos México —quien también abandonó voluntariamente ese reality tras una discusión con Gala Montes— se burló del trastorno de ansiedad de Cortés.

Adrián Marcelo ironiza sobre la renuncia de Lola Cortés y genera polémica en redes sociales por su postura ante la salud mental (X)

Al compartir un video en el que la ex jueza de La Academia se reencuentra con su hija tras dejar La Granja VIP, Marcelo escribió: “JAJAJAJAJAJAAJAJAJA”. El post que acompañaba el video señalaba: “Es interesante ver cómo perdonan, defienden y sienten más empatía por violentos que constantemente siguen demostrando que no han cambiado, que a gente que pasa por una crisis de salud mental muy fuerte como Lola”, en alusión a la actitud previa de Marcelo.

Cabe recordar que Adrián Marcelo había criticado duramente a Gala Montes cuando esta confesó haber ingresado a La Casa de los Famosos con un diagnóstico de ansiedad, lo que podría explicar su reacción ante la salida de Cortés.}

La comparación entre ambos casos ha alimentado la discusión sobre el trato que reciben los participantes que enfrentan problemas de salud mental en este tipo de formatos televisivos.