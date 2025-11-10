México

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

También reconoció a los participantes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La noche de este domingo 9 de noviembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a las integrantes de la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener el tercer lugar en el Mundial Sub-17 realizado en Marruecos.

En el mensaje, compartido en su cuenta de X, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de la guardameta Valentina Murrieta, a quien catalogó como "gran portera.

Claudia Sheinbaum aprovechó el espacio para felicitar, además, a los participantes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 por romper el récord de medallas en el evento deportivo realizado en Chile.

Los representantes de México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 alcanzaron un total de 100 medallas en las actividades. De estas, 36 preseas fueron de oro, 32 de plata y 32 de bronce, alcanzando el tercer lugar en el medallero general después de 10 días de competencias.

El final del mensaje de Sheinbaum destacó que los atletas de ambas justas deportivas ponen en alto el nombre de México” y les agradeció “por su esfuerzo y dedicación.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se unió a la celebración a ambas escuadras deportivas, la noche del 9 de noviembre en su cuenta de X la mandataria capitalina expresó, en respuesta al mensaje de la presidenta Sheinbaum, que "Las y los jóvenes de nuestra ciudad y de todo el país son ejemplo de superación, esfuerzo y esperanza."

Además, Brugada expresó en su mensaje que la energía y el compromiso de la juventud "nos inspiran a seguir construyendo un futuro con más oportunidades y justicia para ellas y ellos."

Información en desarrollo

