México

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre en el municipio de Zacatepec

Los elementos ya fueron vinculados
Los elementos ya fueron vinculados a proceso por las agresiones que sufrió una mujer (@/Fiscalia_Mor)

La Fiscalía Regional Sur Poniente del estado de Morelos, dio a conocer que un juez logró la vinculación a proceso de tres elementos activos de la Policía Municipal de Zacatepec y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, por su presunta participación en delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control consideró que la Fiscalía Regional Sur Poniente presentó pruebas suficientes para iniciar el proceso penal contra los tres elementos.

De acuerdo con el órgano judicial, María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán el proceso en libertad, bajo la condición de firmar periódicamente y con la prohibición de acercarse a la víctima. En contraste, el juez determinó que Jesús “N” permanezca en prisión preventiva, al considerar que existen elementos que justifican esta medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en tres meses.

“Mientras que a Jesús “N” lo vinculó a proceso por los delitos de violación, lesiones agravadas y abuso de autoridad, reiterando para él prisión preventiva como medida cautelar“, mencionan en en el comunicado de prensa.

La instigación que originó la detención y vinculación a proceso de los tres sujetos, fue originada por la denuncia de una mujer el pasado 22 de octubre. Señaló haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos.

“Debido a ello, la víctima acudió a la Fiscalía Regional Sur Poniente, donde a través de la Unidad de Delitos Contra la Mujer se realizaron los actos de investigación que derivaron en la orden de aprehensión en contra de María Isabel “N”, Sandra “N” y Jesús “N”, cumplimentada en días pasados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)“, se lee en el comunicado difundido por la Fiscalía.

La Unidad de Delitos contra la Mujer llevó a cabo las indagatorias que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Por otra parte, el titular de la SSPC de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó el pasado 3 de noviembre la detención de los tres agentes y advirtió que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.

Además, subrayó que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres constituyen una prioridad para el gobierno estatal y aseguró que habrá “cero impunidad” en estos casos.

