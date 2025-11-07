Esposa de “El Patrón” rompe el silencio y responde a Alfredo Adame tras discusión en La Granja VIP: “Tiene podrida el alma”

El enfrentamiento entre el actor y el luchador surgió después de que Del Río nominó a Adame para la eliminación. (La Granja VIP)

La aparición de Mary Carmen Rodríguez durante la gala de este jueves 7 de noviembre en La Granja VIP generó controversia después de que la esposa de Alberto del Río respondiera públicamente a las acusaciones de Alfredo Adame. La situación surge tras una polémica asamblea el pasado miércoles, cuando el actor tocó temas legales que afectaron al luchador mexicano en 2020 en Estados Unidos. En ese contexto, “El Patrón” decidió intervenir y ofrecer su perspectiva ante el público del programa.

En la más reciente transmisión del reality, el también llamado “Golden Boy” reavivó un caso de presunta violencia doméstica contra Alberto del Río, un asunto que ya había sido abordado años atrás por las autoridades estadounidenses. Durante la transmisión, Adame expresó sus dudas sobre la inocencia del luchador, añadiendo tensión a una competencia marcada por fuertes rivalidades y roces personales.

La esposa de Alberto del Río respondió a Adame. (Captura de pantalla TikTok)

Frente a estas declaraciones, Mary Carmen Rodríguez expresó sentirse agraviada y desinformada por parte de Adame. “Sí, lo vi en el 24/7 y sentí una gran impotencia al escuchar tanta infamia, al escuchar a este señor repitiendo una serie de mentiras que no debería de decir porque no tiene las bases ni los fundamentos para sostenerlas (…) el señor no conoce el caso, no está empapado de él y no conoce los documentos oficiales”, declaró la esposa de Del Río.

El caso legal al que hace referencia Adame se desarrolló en Estados Unidos, donde autoridades como el FBI investigaron las denuncias en su momento. Tal como relató Mary Carmen Rodríguez, las autoridades cerraron el caso después de no haber encontrado pruebas en su contra. “Mi marido dejó ese problema atrás desde hace mucho tiempo, no porque una persona no haya declarado, sino porque se hizo una investigación seria por parte del FBI (...) las acusaciones fueron mentidas y fueron desechadas”, añadió, enfatizando que el asunto legal quedó resuelto antes de la actual participación de Del Río en el programa.

Alberto del Río habló sobre las acusaciones de secuestro y abuso que enfrentó en 2020, luego de que Alfredo Adame mencionó el caso durante una discusión en el reality. (Captura de pantalla TikTok)

La situación alcanzó mayor tensión cuando Rodríguez dirigió un mensaje que dejó en evidencia el distanciamiento con Adame. “Tenía otra idea de usted, pero creo que es una persona totalmente deleznable que tiene podrida el alma porque solamente alguien así puede utilizar un recurso tan bajo para lastimar a una familia que ya padeció ese dolor”, expresó la esposa del luchador ante las cámaras, declaraciones que se viralizaron en redes sociales.

Al cierre de la transmisión puso en el centro de atención el historial personal de Alberto del Río y también evidenció el reto de los concursantes de La Granja VIP para lidiar con conflictos personales bajo la mirada del público. Tanto Del Río como Adame permanecen nominados en la actual etapa del reality, lo que augura nuevos episodios de tensión en las próximas emisiones.