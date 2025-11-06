México

Anahí se pone rebelde y adelanta la navidad: así luce el arbolito de la actriz y cantante

La ex RBD sorprendió a sus seguidores al transformar su casa en un paraíso navideño desde principios de noviembre, compartiendo momentos llenos de luces, esferas y mucha complicidad familiar con Manuel y Emiliano

Anahí adelanta la Navidad y
Anahí adelanta la Navidad y decora su casa con tonos rojos y luces tras el Día de Muertos (anahi / Instagram)

La llegada de noviembre marcó para Anahí el inicio anticipado de la temporada navideña, al transformar su hogar en un escenario festivo apenas un día después de celebrar el Día de Muertos.

La cantante y actriz compartió con sus seguidores en redes sociales la decoración de su casa, donde predominan los tonos rojos, grandes esferas y luces que crean un ambiente cálido y luminoso.

En el video publicado en sus historias de Instagram, la artista eligió como fondo musical el clásico “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, reforzando el espíritu de la época.

La Navidad representa para Anahí una de las festividades más esperadas, especialmente por el tiempo que comparte con sus hijos, Manuel y Emiliano, de ocho y cinco años respectivamente, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.

La cantante ya colocó su arbolito | Crédito: X, AnahiForSpain

En una reciente entrevista concedida a Televisa Espectáculos, la intérprete reflexionó sobre su papel como madre y el deseo de ser un ejemplo para su familia.

Trato de ser lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que soy para ellos. Yo espero que algún día estén orgullosos de mí, sobre todo de la persona que soy, al final eso es lo único que cuenta y que importa en esta vida, quién eres acá”, compartió la artista al medio televisivo.

El regreso de Anahí a la televisión mexicana se produce en el marco de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, donde comparte el panel de investigadores con Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, quien se incorpora este año en el lugar que ocupaba Martha Higareda.

Para la exintegrante de RBD, este proyecto trasciende el espectáculo y se convierte en un espacio de reencuentro con amigos y con una atmósfera que combina trabajo, diversión y familia.

Anahí destaca la importancia de
Anahí destaca la importancia de ser un ejemplo para sus hijos Manuel y Emiliano en cada etapa familiar (Fotos: Instagram/@anahi)

La artista subraya que su participación en el programa le permite disfrutar junto a sus hijos, quienes se muestran entusiasmados con los personajes y la han acompañado incluso a pruebas de vestuario, fascinados por las coloridas máscaras.

La dinámica familiar cobra especial relevancia en la experiencia de Anahí dentro del show. Según relató a Televisa Espectáculos, sus hijos “enloquecen” cada vez que ven a los personajes y colaboran con ella en la resolución de pistas, especialmente aquellas vinculadas al mundo digital y a plataformas como TikTok.

La artista valora que ¿Quién es la Máscara? sea un programa apto para toda la familia, donde padres e hijos pueden reunirse frente al televisor sin preocuparse por el contenido. “Es algo que sí puedan ver, y que no tengas que decir: ‘no, espérate, eso no se puede’”.

El regreso de Anahí a
El regreso de Anahí a la televisión mexicana se da como investigadora en la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara)

Después de cuatro décadas de trayectoria, Anahí reconoce que este formato le permite conectar con nuevas generaciones y revivir parte de su historia en la televisión. Ella misma describe su regreso como “un honor volver a estar, regresar a casa”, destacando el valor emocional que tiene para ella formar parte de un proyecto que equilibra su faceta profesional y personal.

La artista define su participación como una “gozada”, ya que puede disfrutar de su trabajo “hoy con mis hijos”, integrando así su vida familiar y su carrera artística en un mismo espacio.

