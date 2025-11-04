Diputados del PRI colocan sombreros ‘manchados de sangre’ en tribuna de San Lázaro por asesinato de Carlos Manzo

Los diputados colocaron los sombreros frente a sus curules durante la sesión ordinaria. | X- Rubén Moreira / Diputados PRI

Integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados colocaron en sus curules sombreros de paja, estilo vaquero o texano, con manchas de pintura roja, en protesta por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, que ocurrió el sábado pasado.

En su cuenta de X, el diputado priista Rubén Moreira, publicó una foto del sombrero que colocó en su lugar, previo al inicio de la sesión ordinaria de hoy.

Mientras que en el perfil de Diputadas y Diputados del PRI, se publicó un video en el que se ven los sombreros colocados en el resto de los curules priistas, junto con un mensaje en el que condenan el asesinato del edil michoacano y acusan una “fallida estrategia” de seguridad en México.

“¡Basta de violencia en México! Alzamos la voz por Carlos Manzo y por todas las víctimas de la fallida estrategia de seguridad en México", escribieron en al red social.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Mesa Directica de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo.

Posteriormente, el diputado Rubén Moreira pidió otro minuto de silencio por la muerte de Francisco Rojas, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como exdiputado del PRI, que falleció el viernes pasado a los 81 años de edad.

Ayer, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, exhortó a las autoridades a reconocer el aumento de la violencia en México tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La legisladora condenó el crimen, expresó condolencias a los familiares y demandó que se esclarezca el caso, haciendo un llamado a la unidad entre todos los actores políticos y sociales, y advirtiendo que la división beneficia únicamente a los delincuentes.

López Rabadán enfatizó la importancia de justicia, legalidad y coordinación institucional para detener la inseguridad, reiterando que la respuesta del Estado debe ser firme y conjunta frente al avance del crimen.

Por su parte, Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, condenó el atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y lamentó la situación de violencia e inseguridad que viven los servidores públicos en México.

Moreno señaló que enfrentar al poder y al crimen organizado no es fácil y expresó su solidaridad con la familia del edil. Resaltó la necesidad de fortalecer la protección a funcionarios y demandó que las autoridades esclarezcan el ataque y lleven a los responsables ante la justicia.

Moreno insistió en que la unidad y la firmeza del Estado son imprescindibles para frenar el avance del crimen organizado.