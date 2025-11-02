La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

Lis Vega abre su corazón con Fabiola Campomanes. La cubana compartió que, hace años, intentó consolidar el sueño de tener un hijo, pero lamentablemente no pudo: “Me dio la endometriosis a los 34, 36, más o menos. Un día dije ‘ingue su, no estoy para esto’”.
En la madrugada, ‘El Patrón’ casi le provoca un penoso accidente a La Bea. Para aliviar las tensiones, el luchador aprovechó que la capataz fue al baño para esconderse abajo de la cama y asustarla al salir. La reacción de la standupera fue dar un grito mientras su compañero de cuarto reía a carcajadas.
El sábado, La Granja VIP estuvo llena de tensiones, cambios inesperados y nuevos conflictos entre los participantes. Alfredo Adame anunció un cambio de día para el Freddy Show luego de que varios granjeros se negaran a participar, provocando su molestia y el riesgo de que el segmento sea cancelado.
Mientras tanto, Omahi protagonizó una acalorada conversación con Kim Shantal y El Patrón, en la que aseguró que su imagen “vale mucho” y que las estrategias del juego no le favorecen, lo que generó críticas en redes sociales.
De acuerdo con encuestas digitales, Omahi sería el próximo eliminado del reality, seguido de cerca por Kike Mayagoitia, mientras que Eleazar Gómez se mantiene como el favorito del público. La tercera gala de eliminación se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, conducida por Adal Ramones.
Los granjeros nominados son: