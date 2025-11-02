La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

De acuerdo con encuestas digitales, Omahi sería el próximo eliminado del reality , seguido de cerca por Kike Mayagoitia, mientras que Eleazar Gómez se mantiene como el favorito del público. La tercera gala de eliminación se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, conducida por Adal Ramones.

Mientras tanto, Omahi protagonizó una acalorada conversación con Kim Shantal y El Patrón , en la que aseguró que su imagen “vale mucho” y que las estrategias del juego no le favorecen, lo que generó críticas en redes sociales.

El sábado, La Granja VIP estuvo llena de tensiones, cambios inesperados y nuevos conflictos entre los participantes. Alfredo Adame anunció un cambio de día para el Freddy Show luego de que varios granjeros se negaran a participar, provocando su molestia y el riesgo de que el segmento sea cancelado.

En la madrugada, ‘El Patrón’ casi le provoca un penoso accidente a La Bea . Para aliviar las tensiones, el luchador aprovechó que la capataz fue al baño para esconderse abajo de la cama y asustarla al salir. La reacción de la standupera fue dar un grito mientras su compañero de cuarto reía a carcajadas.

Lis Vega abre su corazón con Fabiola Campomanes. La cubana compartió que, hace años, intentó consolidar el sueño de tener un hijo, pero lamentablemente no pudo: “Me dio la endometriosis a los 34, 36, más o menos. Un día dije ‘ingue su, no estoy para esto’”.

