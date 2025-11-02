Exatlón México: quién sale eliminado hoy 2 de noviembre

El programa tiene su máximo día de expectativa por la eliminación. (FB/ExatlonMx)

Durante los entrenamientos y competencias de la semana cinco del Exatlón México, las dudas en torno a la eliminación de este domingo han ido en aumento. La jornada estuvo marcada por la presión que enfrentaron rojos y azules: mientras ambos luchaban para evitar que sus integrantes quedaran expuestos al temido duelo de eliminación, distintos rumores y filtraciones comenzaron a circular en redes sociales.

A pesar del dominio azul en las primeras semanas, recientes publicaciones de fans sugieren que por primera vez en la temporada podría ser un atleta del equipo rojo quien abandone la contienda.

Diversas filtraciones apuntan a que este domingo un atleta del equipo rojo será el eliminado del programa. Los nombres que más se mencionan son William Arroyo, Benjamín Saracho y César Villaluz, considerados como los candidatos con menor rendimiento en los últimos circuitos.

Sin embargo, otras versiones que circularon con fuerza en comunidades de redes sociales insisten en que la mala racha azul continuará y que Ernesto Cázares, representante del equipo azul, tiene altas probabilidades de despedirse tras la jornada.

El debate se encendió particularmente después de que Kokee Guerrero, integrante del equipo azul, hiciera una alusión en un live a Ernesto y su hijo Luciano, gesto que varios fanáticos interpretaron como una despedida anticipada.

La distribución de los puestos de eliminación, tras las dos competencias de supervivencia, quedó definida así: dos atletas rojos y un azul ya estaban en riesgo, con la posibilidad de que un cuarto participante se sumara tras la última prueba del domingo.

Esta dinámica aumenta la presión en el equipo rojo, obligado a exponer a sus de menor efectividad y repensar su estrategia para no verse superado por el equipo contrario. Cabe señalar que los hombres están en riesgo hoy 2 de noviembre.

Según los rumores, Ernesto Cázares sale eliminado hoy 2 de noviembre, aunque también podría salir eliminado un rojo como William Arroyo, Benjamín Saracho o César Villaluz.

Mala racha de azules en Exatlón México

La inquietud por el rendimiento del equipo azul ha sido reiterada por los propios participantes en sus transmisiones en vivo, enfatizando que su efectividad cae en los duelos de eliminación, a pesar de los triunfos obtenidos durante la semana. Desde el punto de vista competitivo, el equipo también analiza el riesgo de que perduren las derrotas en las pruebas de eliminación a pesar de superar la mayoría de los circuitos previos y sus premios asociados.

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

En el escenario actual, la balanza no se ha movido definidamente hacia un solo bando. Mientras los fans dan por hecho que la eliminación recaerá en Ernesto Cázares y otros insisten en un escarlata, la producción mantiene el hermetismo y los fans se preparan para un episodio bajo máxima incertidumbre.

El capítulo decisivo comenzará el domingo a las 20:30 horas (centro de México) en Azteca Uno y TV Azteca digital, donde finalmente se despejarán todos los rumores y se conocerá la identidad del quinto eliminado.