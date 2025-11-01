Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 1 de noviembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 1 de noviembre

La masa de aire polar asociada al frente frío núm. 11, modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se mantendrá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), condición que disminuirá al final del día.

Un canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste mexicano, adicionalmente la península de Yucatán.

La corriente en chorro subtropical cruzará el norte y noreste del país, propiciando fuertes rachas de viento en dichas regiones.

Finalmente, una circulación anticiclónica desde superficie hasta niveles medios de la atmósfera, mantendrá baja probabilidad de lluvia en el norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Viernes 31 de octubre:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Sinaloa, Durango, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente norte de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h, disminuyendo durante la noche: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 35 km/h y rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.