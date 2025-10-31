Investigan presunta fiesta clandestina dentro del penal de San Miguel en Puebla

El video fue difundido en redes sociales (Captura de pantalla)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, dieron a conocer que se encuentran investigando una supuesta fiesta clandestina dentro del Penal de San Felipe en el estado de Puebla, tras la difusión de videos en redes sociales.

En las grabaciones se puede observas a dos sujetos, presuntamente identificados como “El Jaguar” y “Pavón”, bailando con dos mujeres mientras tomaban bebidas alcohólicas y escuchaban música a un alto volumen.

En un fragmento del video difundido en redes, se muestra un mensaje escrito en una hoja de papel, apoyada sobre varias latas de cerveza en lo que parece ser el comedor del reclusorio. El texto, fechado el 28 de octubre de 2025, está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y menciona a dos supuestos líderes dentro del penal.

El mensaje fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

“Presidenta Claudia Sheinbaum, si no tiene dinero para apoyar a Poza Rica pídale prestado a Marcos Pavón y al Jaguar, los dueños del penal en San Miguel en Puebla. Ellos con las extorsiones y venta de droga le prestan sin problema”, se alcanza a leer en el mensaje.

En el video se observa a los reos en compañía de mujeres cuya identidad se desconoce Crédito: X/@JJDiazMachuca

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad del estado emitió un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación a través de la Dirección General de Asuntos Internos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se grabaron las imágenes y sancionar a los responsables.

“La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social”, se lee en el comunicado.

Además, el órgano judicial sostuvo que estos incidentes no representan la totalidad del sistema penitenciario en Puebla.

“Por ello, la institución aplicará las sanciones administrativas y penales correspondientes, tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que pudieran haber participado. Es importante subrayar que estos hechos no representan la totalidad del sistema penitenciario en Puebla, donde diariamente se realizan acciones orientadas a la seguridad, la reinserción y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, mencionan.

Por su parte, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad del Estado, declaró a medios locales que se verificará la autenticidad de los videos para determinar las acciones a seguir.

Sánchez González señaló: “El sistema penitenciario es uno de los temas más álgidos que tenemos, allí hay muchos intereses que circulan, hay mucho dinero, hay muchas cuestiones que obviamente son tentaciones para los custodios”, y añadió que se busca invertir en tecnología para mejorar la vigilancia.