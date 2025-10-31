México

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

Los extranjeros fueron encontrados en posesión de presuntas drogas

Por Jesús Tovar Sosa

La pareja de colombianos se
La pareja de colombianos se dedicaba sustraer equipaje de turistas en hoteles de Reforma. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La reciente detención de dos ciudadanos colombianos en la Ciudad de México ha puesto en el centro de atención una serie de robos de relojes de alta gama en hoteles de la zona de Reforma.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron capturar a la pareja tras un operativo de inteligencia que incluyó el análisis de videovigilancia y el rastreo de un vehículo presuntamente utilizado como apoyo logístico en los delitos.

El caso se remonta al 16 de octubre, cuando se reportó el robo de tres maletas con relojes valuados en 900 mil pesos en el estacionamiento de un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Según la información difundida por la SSC en su cuenta de X, los agentes identificaron un automóvil cuyas características coincidían con el utilizado como muro durante el robo.

Los relojes sustraídos estaban valuados
Los relojes sustraídos estaban valuados en 900 mil pesos. Foto: (SSC)

El seguimiento de este vehículo llevó a los oficiales hasta la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde interceptaron a los sospechosos en la esquina de la Calzada Vallejo y la calle Mascagni.

Durante la revisión preventiva, los ocupantes, un hombre de cincuenta y cinco años y una mujer de cuarenta y dos años, ambos de nacionalidad colombiana, fueron hallados en posesión de 79 bolsitas de plástico con marihuana, sesenta y dos bolsitas con crystal, 10 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y una cantidad no especificada de dinero en efectivo. El vehículo en el que se desplazaban también fue asegurado como parte de la investigación.

La SSC informó que la pareja, identificada como Karen “N” y Víctor “N” era conocida por su modo de operar: se hacían pasar por huéspedes o visitantes para vigilar los lobbies y pasillos de hoteles, esperando el momento propicio para sustraer equipaje de turistas distraídos. En el caso más reciente, la pareja habría robado un maletín con al menos 17 relojes en el hotel Barceló, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Los detenidos fueron puestos a
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock)

Las autoridades capitalinas han señalado que los detenidos podrían estar vinculados a otros hurtos en hoteles de la zona, una de las áreas con mayor afluencia de turistas y viajeros de negocios en la ciudad.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde enfrenta cargos por robo y delitos contra la salud. Además, las autoridades no descartan la posibilidad de que, una vez concluido el proceso judicial, los detenidos sean deportados a Colombia.

La investigación continúa para determinar su participación en otros incidentes similares y esclarecer la red de robos que afecta a la zona hotelera de la capital mexicana.

Temas Relacionados

DetenciónColombianosRelojes de alta gamaReformaCDMXSSCNarco en Méxicomexico-noticias

