México

Sheinbaum explica fortalecimiento de seguridad de la cédula profesional tras fraude detectado por el SAT

Tras identificar irregularidades en registros y el uso indebido de documentos académicos se establecen protocolos de verificación digital

Por Merary Nuñez

Guardar
Crédito: Gobierno de México
Crédito: Gobierno de México

Claudia Sheinbaum explicó que se está fortaleciendo la seguridad de la Cédula Profesional con el propósito de garantizar la validación digital de la fotografía del titular.

La presidenta refirió que se detectaron algunos casos recientes donde se identificaron cédulas profesionales falsas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mencionando el caso específico de un registro a nombre de una persona conocida cuya fotografía no correspondía.

El SAT identificó esta irregularidad y procedió a retirar el registro del RFC correspondiente, impidiendo que la persona se registrara utilizando un nombre ajeno y una imagen no coincidente.

Ante este tipo de incidencias, Sheinbaum detalló que se tomó la decisión de fortalecer la identificación oficial, estableciendo que si la Cédula Profesional adquiere el mismo estatus que la credencial del INE, sería posible verificar la autenticidad de la fotografía en coordinación con el INE.

En este contexto, expuso que el SAT podría consultar al INE para confirmar si la imagen corresponde al solicitante, recibiendo respuesta a través de convenios interinstitucionales.

La mandataria subrayó que la medida actual busca garantizar la validez de la fotografía en la Cédula Profesional y asegurar su procedimiento digital, permitiendo así la obtención y validación del documento por medios electrónicos.

Usó de cédula profesional falsa: Caso de Marilyn Cote

Marilyn Cote podría enfrentar hasta
Marilyn Cote podría enfrentar hasta seis años de prisión (Jesús Avilés/Infobae México)

En diciembre del 2024, el caso de una Marilyn Cote, una mujer que ejercía como psiquiatra sin acreditación profesional en el estado de Puebla.

El consultorio de Marilyn Cote operaba sin el aviso de funcionamiento exigido por las autoridades sanitarias. Además, su sitio web presentaba irregularidades significativas: las imágenes de supuestos especialistas que respaldaban su proyecto correspondían en realidad a dentistas rusos, según pudo verificarse mediante búsquedas inversas de imágenes.

El único reconocimiento comprobable provenía del sitio Doctoralia. Infobae México accedió a los registros oficiales y confirmó que Marilyn Cote posee una maestría en Criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios (8220643), un doctorado en psicología por la Escuela Libre de Psicología (10278650) y una licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (3092101). No obstante, carece de la cédula profesional que la habilite para recetar medicamentos controlados o ejercer la psiquiatría.

El 21 de noviembre de 2024, Marilyn Cote fue detenida y vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesión. Durante su arresto, las autoridades aseguraron dos cédulas físicas aparentemente expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ambas con fecha de emisión de marzo de 2017 y el número 10278650.

Actualmente se mantiene un proceso judicial en contra de Cote, y en lo que va del año, se han sumado al menos 11 denuncias en su contra, principalmente en la prescripción de medicamentos sin autorización, la expedición de diagnósticos psiquiátricos y la usurpación de funciones públicas.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaum PardoSAT

Más Noticias

Persisten bloqueos en carreteras de Guanajuato y Michoacán por presencia de campesinos; algunas casetas operan con paso libre

Se cumplen tres días de manifestaciones en diversas entidades del país

Persisten bloqueos en carreteras de

“Íconos mexicanos”: dónde ver la ofrenda que rinde tributo a los grandes del país

El Bosque de San Juan de Aragón celebra el Día de Muertos con cine gratuito, actividades familiares y el Festival de Brujas

“Íconos mexicanos”: dónde ver la

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados deja un abatido y un herido en Culiacán, Sinaloa

Los hechos ocurrieron luego de que las autoridades marcaron el alto a un grupo de personas y desobedecieron la orden

Enfrentamiento entre Marina y civiles

Mitos de Guadalajara en el panteón Belén: la leyenda de Nachito, el niño que murió por su miedo a la oscuridad

La tumba es visitada de forma recurrente por turistas que no dudan en dejarle juguetes y dulces en Día de Muertos

Mitos de Guadalajara en el

Economía de México se contrae 0.3% en tercer trimestre de 2025, pero se reduce deuda pública: Hacienda

La dependencia indicó que en el mismo periodo hubo un crecimiento en la recaudación y en la inversión social

Economía de México se contrae
MÁS NOTICIAS

NARCO

Red internacional de tráfico de

Red internacional de tráfico de migrantes, con sede en Cancún, recibió sanciones de la OFAC y el Tesoro de EEUU

Sheinbaum pide a FGR atender denuncia contra exfiscal de Aguascalientes por lavado de dinero

Sinaloa reforzará seguridad estatal y municipal con 80 patrullas nuevas; sumarían 180 unidades en 3 meses

Detienen a “Tomate”, integrante de célula delictiva ligada al “Mayito Flaco” en Sonora

Sheinbaum anuncia reunión entre Semar y Guardia Costera de EEUU tras nuevo ataque a lancha en el Pácifico

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 30 de octubre?

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Peso Pluma recibe jersey del Atlas con oro de 14 kilates y causa polémica en redes: “Vale más la playera que el equipo”

Stranger Things 5: Netflix revela el tráiler final de su última temporada e inicia la cuenta regresiva de su estreno en México

“Qué susto me llevé”: Eric del Castillo reacciona al video viral de su hija Kate con un bebé reborn

DEPORTES

“Vende tacos”: afición del Milan

“Vende tacos”: afición del Milan arremete contra Santi Gimenez por la falta de goles con el equipo

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Peso Pluma recibe jersey del Atlas con oro de 14 kilates y causa polémica en redes: “Vale más la playera que el equipo”

Evander Holyfield, boxeador mordido por Mike Tyson, asegura que JC Chávez es el mejor peleador mexicano de la historia

CMLL celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México y la Arena Coliseo