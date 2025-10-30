México

¿Qué significa la clasificación “ser sintiente” y por qué los perros y gatos de la CDMX son considerados así?

La nueva legislación distingue a los animales de los bienes materiales

Por Joshua Espinosa

Guardar
La Ciudad de México reconoce
La Ciudad de México reconoce legalmente a los animales como seres sintientes y conscientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años ha habido un cambio profundo en la manera en que la sociedad y las instituciones entienden a los animales. El reconocimiento de su capacidad para sentir y la necesidad de protegerlos jurídicamente ha impulsado reformas legales y debates científicos que se reflejan con claridad en la Ciudad de México.

La legislación de la Ciudad de México define con precisión a los animales, separándolos por completo del concepto tradicional de objetos o bienes. Según la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la capital, se considera animal a todo ser vivo no humano que posee múltiples células, es consciente y sintiente, y cuenta con un sistema nervioso especializado. Esta definición resalta facultades como moverse y responder de manera coordinada ante estímulos.

A diferencia de visiones históricas que asignaban a los animales un papel secundario o meramente utilitario, la definición legal de los animales vigente en la capital mexicana introduce nociones clave como la consciencia y la sensibilidad.

La Ley de Protección y
La Ley de Protección y Bienestar de los Animales define a los animales como seres vivos no humanos con sistema nervioso y capacidad de sentir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mirada de la ciencia respalda y da sentido a estas transformaciones legales. La doctora Carmen Gallo Stegmaier, veterinaria de la Universidad Austral de Chile, ha subrayado que los animales son considerados actualmente seres sintientes en ámbitos científicos y académicos.

Ser sintiente implica que el animal es consciente de lo que sucede en su entorno y de cómo las distintas situaciones afectan su bienestar general. También significa que cuentan con capacidades cognitivas propias, aunque no sean idénticas a las humanas.

Esta condición de sintiencia implica que los animales pueden experimentar emociones de variado tono, como alegría, placer, miedo o dolor. La evidencia científica, según Gallo Stegmaier, confirma la existencia de estos procesos en vertebrados, incluidos los peces, y en algunas especies de invertebrados, como los pulpos. Por lo tanto, este reconocimiento no es solo resultado de una decisión ética o una tendencia social, sino que cuenta con sustento empírico robusto.

Los animales experimentan emociones como
Los animales experimentan emociones como alegría, miedo y dolor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que los animales sean calificados como sintientes tiene consecuencias prácticas en la vida cotidiana y en el ámbito legal. Esta visión obliga a reconsiderar el trato que reciben y refuerza la necesidad de garantizarles condiciones apropiadas para su bienestar. Además, contribuye a impulsar cambios en la manera de poseer, cuidar y relacionarse con los animales en los hogares, espacios públicos e instituciones.

En este contexto, la Ciudad de México ha dado pasos significativos con una reforma reciente a su Código Civil. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino presentó un dictamen que modifica diversas disposiciones legales, estableciendo como principio el reconocimiento de los animales como seres sintientes. El objetivo de esta reforma es brindar protección legal concreta y exigir la tutela responsable por parte de las personas que se apropien de un animal.

Temas Relacionados

AnimalesSeres SintientesCDMXPerrosGatosLeyesmexico-noticias

Más Noticias

Alejandro Moreno critica la economía, seguridad y corrupción en el país, tras divulgación de datos del INEGI

El líder del PRI acusó al gobierno federal de “indiferencia, insensibilidad y torpeza” frente a estos problemas y aseguró que “Morena no puede gobernar.

Alejandro Moreno critica la economía,

Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

El hombre cuenta con negocios en diferentes países

Quién es el empresario de

Vuelo de Cancún a EEUU aterriza de emergencia en Florida; reportan varios heridos

El avión de JetBlue se dirigía a New Jersey, pero tuvo que aterrizar en Florida

Vuelo de Cancún a EEUU

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Un ex policía y un empresario, ambos mexicanos, son señalados como operadores claves de esta red criminal con sede en Cancún

Quiénes son los operadores clave

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Predicción basada en datos, estilo de juego y rendimiento reciente anticipa quién dominará el duelo clave en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla vs Cruz Azul, IA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los operadores clave

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Estas son las empresas mexicanas ligadas al tráfico de migrantes y al Cártel de Sinaloa, sancionadas por EEUU

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de octubre

Reyli Barba regresa al Aditorio Nacional para celebrar 30 años: fecha y preventa para su tour “A Caballo”

Rosalía invita a Yeri Mua a escuchar su álbum LUX y ella da su opinión: “Es como tener un orgasmo”

Belinda y Mariana Treviño regresan a “Mentiras All Stars” con invitada de lujo: cuándo y dónde serán las funciones

DEPORTES

Puebla vs Cruz Azul, IA

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?

Estas fueron las estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años se carrera

Serbia apuesta por un viejo conocido de la Liga MX para buscar el repechaje