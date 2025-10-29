México

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes de la CDMX

La joven volverá a la capital del país para su espectáculo “Ultrasound”

Por Ignacio Izquierdo

Después de cuatro años de
Después de cuatro años de ausencia, la cantante regresa al país para ofrecer tres presentaciones en el primer trimestre de 2026. (Lorde, Instagram)

El regreso de Lorde a los escenarios mexicanos ha despertado una notable expectativa entre sus seguidores. La artista neozelandesa, reconocida por su influencia en el pop alternativo, ha confirmado su presencia en tres ciudades de México como parte de la gira Ultrasound, que tendrá lugar en la primavera de 2026.

El itinerario anunciado por Ocesa detalla que la serie de conciertos comenzará el 28 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey, continuará el 29 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara y culminará el 1 de mayo en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Esta selección de sedes refuerza el vínculo que la intérprete de Royals ha construido con el público mexicano desde sus primeras visitas, consolidando una relación marcada por la fidelidad de sus admiradores.

La gira Ultrasound marca no solo el retorno de Lorde a México, sino también el inicio de una etapa caracterizada por una mayor experimentación artística, asociada a su más reciente álbum de estudio, Virgin.

Por supuesto, los boletos ya están a la venta, y aunque los más cercanos al escenario ya se agotaron por completo, todavía hay entradas, especialmente de las más económicas. El boleto disponible más barato para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes de CDMX cuesta 979 pesos mexicanos y corresponde al la Sección E, es decir, el nivel de gradas más alejado del escenario. Cabe mencionar que estos boletos tienen ventajas y desventajas.

Su principal pro es que son cómodos: tienen un asiento asignado y no hay que llegar temprano para alcanzar un lugar; y su contra es que se encuentra lejos del artista, por lo que no podrás ver de cerca a Lorde; no obstante, la buena noticia es que el Palacio de los Deportes cuenta con pantallas gigantes para que no te pierdas de ningún detalle del espectáculo.

Las canciones más emblemáticas de Lorde

El anuncio fue realizado a
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Ocesa. (Ocesa)

Lorde, artista neozelandesa, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo. Su sencillo debut Royals la posicionó en la escena internacional en 2013, marcando un hito por su crítica a los lujos del pop y su distintivo estilo minimalista. Team, incluido también en el álbum Pure Heroine, refuerza su visión generacional, mientras que Tennis Court exploró temas de fama y juventud.

En 2017, Lorde presentó Green Light, cuyo ritmo y letras sinceras sobre rupturas amorosas marcaron su evolución artística. Liability mostró un perfil más íntimo y vulnerable. El disco Melodrama incluyó además Perfect Places, que aborda la búsqueda de sentido en la vida nocturna.

Entre sus últimas producciones, Solar Power abrió una nueva etapa, apostando por una sonoridad más ligera. Estas canciones destacan por su originalidad y capacidad de conectar con distintas generaciones.

