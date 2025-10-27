Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: servicio lento en la Línea 3

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 27 de octubre.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la circulación de trenes en la Línea 3 ya se encuentra agilizada, luego de realizar un corte de energía y maniobras en la zona de vías de la terminal Indios Verdes para retirar una chamarra.

La Línea 4 del Metrobús presenta retrasos en su servicio debido a manifestaciones, las estaciones afectadas son Alameda Oriente - Calle 6.

Popocatépetl registró 41 exhalaciones y 64 minutos de tremor este lunes 27 de octubre de 2025 Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Dólar se debilita frente al peso mexicano al cierre de la jornada de este lunes 27 de octubre Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este martes ¿Vas a manejar enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losvehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

El FMI advierte sobre la deuda de México: recomienda consolidación fiscal El FMI destaca la importancia de incrementar los ingresos tributarios mediante mejoras en la administración fiscal