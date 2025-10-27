México

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Por Luz CoelloyAnayeli Tapia Sandoval

20:55 hsHoy

Servicio Metrobús CDMX

La Línea 4 del Metrobús presenta retrasos en su servicio debido a manifestaciones, las estaciones afectadas son Alameda Oriente - Calle 6.

(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
20:30 hsHoy

Restablecen servicio en la Línea 3 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la circulación de trenes en la Línea 3 ya se encuentra agilizada, luego de realizar un corte de energía y maniobras en la zona de vías de la terminal Indios Verdes para retirar una chamarra.

Personal del Metro CDMX pidió a los usuarios cuidar sus pertenencias.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
11:18 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 27 de octubre.

