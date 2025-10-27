Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: servicio lento en la Línea 3

La Línea 4 del Metrobús presenta retrasos en su servicio debido a manifestaciones, las estaciones afectadas son Alameda Oriente - Calle 6.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la circulación de trenes en la Línea 3 ya se encuentra agilizada, luego de realizar un corte de energía y maniobras en la zona de vías de la terminal Indios Verdes para retirar una chamarra.
Personal del Metro CDMX pidió a los usuarios cuidar sus pertenencias.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 27 de octubre.