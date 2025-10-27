México

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Agentes notaron irregularidades en las paredes de un remolque

Por Luis Contreras

El material asegurado (X/@USAmbMex)
Autoridades de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de 400 armas de fuego que iban a ser enviadas a México, por estos hechos fueron detenidas personas ligadas con el cargamento. Dicha incautación de armas fue informada por el embajador Ronald Johnson.

El funcionario compartió un mensaje a través de sus redes sociales el 26 de octubre en el cual añade fotografías que muestran parte de las armas que no llegarán a territorio nacional.

“Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción“, compartió el embajador en su perfil de X.

Además, el funcionario añadió que el aseguramiento es resultado de colaboración entre las naciones. El material gráfico muestra las diversas armas colocadas en varias mesas, además de una fotografía que muestra una estructura, al parecer, donde fueron descubiertas.

Dos personas fueron detenidas (X/@USAmbMex)
Acorde con la fuente citada por el embajador, Fox News, las personas capturadas son padre e hijo, quienes fueron asegurados luego de que elementos fronterizos notaron irregularidades en las paredes de un remolque.

Por lo anterior, fue implementada una revisión secundaría, lo que derivó en el hallazgo del material, mientras que las personas capturadas fueron identificadas como Emilio R. C., quien cuenta con residencia hermanearte, y Edgar R. D., este último ciudadano estadounidense.

Los dos sujetos son acusados de contrabando de armas de fuego, además de que podrían añadírseles cargos en su contra conforme avanza las averiguaciones.

Johnson felicita al Gabinete de Seguridad de México por extradición de ciudadano chino

Apenas el pasado 23 de octubre, Ronald Johnson compartió un mensaje luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre las gestiones que permitieron la entrega en extradición de Zhi Dong Zhang, hombre de origen Chino y quien ha sido ligado con los grupos criminales Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa.

(SSPC)
“Muy buen trabajo por parte de todos envueltos en esta misión! Nuestra sincera gratitud”, fue parte de su mensaje en X.

Mientras que a finales de septiembre pasado, el funcionario estadounidense mencionó la Mission Firewall, la cual tiene como objetivo combatir el tráfico de armas y así debilitar las capacidades de los grupos delictivos, así como disminuir la violencia.

Se trata de una operación que nace como respuesta a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante reuniones con su homólogo Donald Trump.

