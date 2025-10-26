¿Cuántas veces fue campeón el América con Manuel Lapuente?

(Foto: Cuartoscuro)

Manuel Lapuente es considerado una figura relevante en la historia moderna del Club América, especialmente por la conquista del título de Liga MX durante el Torneo Verano 2002. Bajo la dirección de Lapuente, las Águilas lograron romper una sequía de trece años sin coronarse campeones de liga, al imponerse en la final al Necaxa con un marcador global de 3-2.

Este campeonato representó la novena estrella en la historia del club capitalino, un logro ampliamente recordado por la afición y los medios deportivos.

La primera etapa de Manuel Lapuente como entrenador del América se caracteriza fundamentalmente por este título de liga, alcanzado en un auténtico desenlace dramático que necesitó tiempos extra. Fue en esta etapa que el equipo logró recuperar protagonismo y alzarse campeón después de varios torneos de frustración. El Torneo Verano 2002, celebrado precisamente en el cierre de dicha temporada futbolística, se consolidó como el mayor éxito de Lapuente al frente del club americanista .

En su segunda etapa al frente del equipo, Manuel Lapuente no pudo repetir la hazaña del campeonato de liga. Aunque mantuvo al América como un conjunto competitivo y protagonista en los torneos locales, no sumó un nuevo trofeo de la Liga MX al palmarés de la institución en esa gestión. Algunos fanáticos destacan que su única consagración como técnico azulcrema fue la obtenida en 2002 .

A lo largo de su carrera, Manuel Lapuente acumuló más éxitos en otros equipos del fútbol mexicano y también con la Selección Nacional, pero en lo que corresponde estrictamente a sus pasos por el Club América, fue campeón de Liga una sola vez, en el Torneo Verano 2002. Otro tipo de títulos internacionales y nacionales fueron alcanzados por la institución en años cercanos, pero no bajo la dirección directa de Lapuente; la Concachampions de 2006, por ejemplo, se consiguió con otro timonel al mando .

La gestión de Manuel Lapuente es reconocida como un punto de inflexión que devolvió a las Águilas la posición de relevancia en el fútbol mexicano tras una larga espera, consolidando su legado con ese único campeonato de Liga MX al frente del club.

Lapuente quedará en la memoria tanto de jugadores, como de fanáticos debido a sus grandes momentos.