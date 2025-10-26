México

¿Cuántas veces fue campeón el América con Manuel Lapuente?

La gestión de Manuel Lapuente es reconocida como un punto de inflexión que devolvió a las Águilas la posición de relevancia en el fútbol mexicano

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

Manuel Lapuente es considerado una figura relevante en la historia moderna del Club América, especialmente por la conquista del título de Liga MX durante el Torneo Verano 2002. Bajo la dirección de Lapuente, las Águilas lograron romper una sequía de trece años sin coronarse campeones de liga, al imponerse en la final al Necaxa con un marcador global de 3-2.

Este campeonato representó la novena estrella en la historia del club capitalino, un logro ampliamente recordado por la afición y los medios deportivos.

La primera etapa de Manuel Lapuente como entrenador del América se caracteriza fundamentalmente por este título de liga, alcanzado en un auténtico desenlace dramático que necesitó tiempos extra. Fue en esta etapa que el equipo logró recuperar protagonismo y alzarse campeón después de varios torneos de frustración. El Torneo Verano 2002, celebrado precisamente en el cierre de dicha temporada futbolística, se consolidó como el mayor éxito de Lapuente al frente del club americanista .

En su segunda etapa al frente del equipo, Manuel Lapuente no pudo repetir la hazaña del campeonato de liga. Aunque mantuvo al América como un conjunto competitivo y protagonista en los torneos locales, no sumó un nuevo trofeo de la Liga MX al palmarés de la institución en esa gestión. Algunos fanáticos destacan que su única consagración como técnico azulcrema fue la obtenida en 2002 .

A lo largo de su carrera, Manuel Lapuente acumuló más éxitos en otros equipos del fútbol mexicano y también con la Selección Nacional, pero en lo que corresponde estrictamente a sus pasos por el Club América, fue campeón de Liga una sola vez, en el Torneo Verano 2002. Otro tipo de títulos internacionales y nacionales fueron alcanzados por la institución en años cercanos, pero no bajo la dirección directa de Lapuente; la Concachampions de 2006, por ejemplo, se consiguió con otro timonel al mando .

La gestión de Manuel Lapuente es reconocida como un punto de inflexión que devolvió a las Águilas la posición de relevancia en el fútbol mexicano tras una larga espera, consolidando su legado con ese único campeonato de Liga MX al frente del club.

Lapuente quedará en la memoria tanto de jugadores, como de fanáticos debido a sus grandes momentos.

Temas Relacionados

Manuel LapuentefutbolClub AméricaSelección Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

La acción fue realizada a través de la Fiscalía Especial de Investigación

FGR vincula a proceso por

Chivas vs Atlas EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Tapatío

El Rebaño Sagrado buscará su clasificación a la fase final de la Liga MX frente al cuadro Rojinegro

Chivas vs Atlas EN VIVO:

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

Estas son las cintas que debes ver durante estos días de octubre y noviembre

Las mejores películas para recordar

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

Esta semana llegan a las plataformas digitales producciones latinoamericanas y españolas con regresos inesperados y propuestas originales para todos los gustos

“Maldita suerte” y “Cometierra”

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

El ciudadano chino fue trasladado a Nueva York para enfrentar los cargos que tiene en su contra

Zhi Dong Zhang, operador del
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR vincula a proceso por

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

CNDH emite recomendaciones a Marina y policías de Zacatecas por el asesinato de 14 civiles durante enfrentamiento

Sujetos que realizaban maniobras peligrosas en carretera de Tabasco fueron detenidos con 300 kilos de Marihuana

Detienen a 7 hombres con armas largas que viajaban en un vehículo con placas de EEUU en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas para recordar

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

Danna Paola habría lanzado indirecta a Eleazar Gómez en medio de su participación en La Granja VIP

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

DEPORTES

Chivas vs Atlas EN VIVO:

Chivas vs Atlas EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Tapatío

La estrategia que usó Manuel Lapuente para motivar al Tri frente a futbolistas “más fuertes y altos” que los mexicanos

Clubes y figuras del fútbol lamentan la muerte de Manuel Lapuente

¿Cuál fue el mayor logro de Manuel Lapuente en la Selección Mexicana?

¿Cuáles son todos los equipos a los que dirigió Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano que murió a los 81 años de edad?