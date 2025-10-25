México

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

La cantante explicó el controversial episodio por la que Armando Gómez fue tan criticado en Veracruz

Por Zurisaddai González

En el segundo episodio de La Trevi Sin Filtro, la nueva docuserie disponible en Vix, Gloria Trevi abrió su corazón para explicar uno de los momentos más polémicos y recordados de su carrera reciente: cuando su esposo y representante, Armando Gómez, subió inesperadamente al escenario durante un concierto en Veracruz en 2016, interrumpiendo el espectáculo frente a miles de asistentes.

La escena fue ampliamente comentada en su momento, pero hasta ahora la cantante reveló qué fue lo que realmente ocurrió detrás de ese acto que pareció desafiante y abrupto, pero que —según ella— respondió a un tema de seguridad.

Lo que dijo Gloria Trevi de esa ocasión

En la docuserie, Gloria recordó que estaba interpretando uno de sus temas más emblemáticos, Pelo Suelto, cuando su esposo invadió el escenario de manera inesperada:

“Un día Armando se metió a un escenario, pero la gente nunca supo por qué se metió al escenario. Yo estoy cantando Pelo Suelto (Veracruz 2016) y de repente se mete, cuando lo veo en el escenario se me salió el corazón porque pensé: ‘pasó algo muy grave’. Para mí algo muy grave son mis hijos, mis padres, dije qué pasó“.

La cantante detalló que en la ciudad “habían pasado situaciones de seguridad” y que en el equipo existía preocupación de que algo pudiera salir mal. Todo inició por una disputa entre su esposo y el empresario del evento:

“Sí era algo relevante porque en la ciudad habían pasado situaciones de seguridad. El empresario quería que me tomara fotos con no sé cuanta gente, mi esposo dijo: ‘No se puede, porque si se pone a tomarse fotos con estas personas va a salir tarde al show’“.

La cantante añadió que el organizador del concierto tomó decisiones que encendieron la alerta de Armando:

“El empresario quita la seguridad, puede ser peligroso. Muchos artistas por falta de seguridad han perdido la vida".

Ante esas circunstancias, Gómez insistió en terminar la presentación de inmediato:

“Mi esposo siente que no estaba en una situación segura y me dice: ‘Vámonos ya’ y le digo: ‘¿qué?’ y me dice: ‘el empresario no está cumpliendo con el contrato, tenemos que irnos ya’“.

Sin embargo, Gloria decidió permanecer en el escenario por respeto al público:

“Dije perdóname pero no, me puse los audífonos y seguí cantando, pero sobre todo porque no sabía qué estaba pasando, en qué estaba incumpliendo. Pero el público no tenía la culpa”.

Al final, la intérprete recalcó que su personalidad y su poder para tomar decisiones ha cambiado con los años:

“Esa Gloria que antes hacía caso sin protestar ya no existe".

Temas Relacionados

Gloria TreviArmando GómezNarco en MéxicoVeracruzmexico-entretenimiento

