México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo será el siguiente pago a las beneficiarias?

El programa entrega un apoyo económico de 3 mil pesos a cada beneficiaria a través de la Tarjeta Bienestar

Por César Márquez

Guardar
Cada beneficiaria de la Pensión
Cada beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, que se comenzó a implementar a principios de 2025 con el objetivo de seguir apoyando a la población adulta del país más vulnerable.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a través de la tarjeta Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Cabe señalar que al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a convertirse automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos.

Al cumplir 65 años de
Al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a convertirse automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

¿Cuándo será el siguiente pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las autoridades del programa aún no han dado a conocer cuándo será el próximo depósito de la Pensión Mujeres Bienestar. Sin embargo, tomando en cuenta como se ha realizado la dispersión, se espera que el siguiente pago se realice en el mes de noviembre.

Cabe indicar que este depósito será el último del año y corresponderá al bimestre noviembre-diciembre. Asimismo, se espera que la distribución se realice en orden alfabético de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia. Además, para dudas o aclaraciones se puede llamar a la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Se espera que el siguiente
Se espera que el siguiente pago de la Pensión Mujeres Bienestar se realice en el mes de noviembre.

¿Cómo saber si ya ame llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Existen varias posibilidades de conocer si ya te llegó el depósito de la pensión, algunas pueden ser por la aplicación del Bienestar, mensaje de texto, en la página o directamente en cajeros automáticos.

Aplicación del Bienestar:

  • Descargar la aplicación en el dispositivo móvil
  • Completar el registro con los datos personales y la información de tu tarjeta Bienestar
  • Una vez registrado, inicia sesión en la aplicación utilizando el nombre de usuario y contraseña
  • Dentro de la aplicación, buscar la opción “Consultar Saldo” o “Estado de Cuenta”
  • La aplicación mostrará el saldo disponible de manera clara

Cajeros automáticos

  • Ir al Banco del Bienestar más cercano e insertar la tarjeta
  • Introducir el NIP en el teclado del cajero
  • Seleccionar la opción de “Consulta de Saldo”
  • Una vez seleccionada la opción, se podrá verificar el saldo de la tarjeta

Mensaje de texto

  • Enviar mensaje de texto con la palabra clave adecuada seguida de tu número de tarjeta o identificación
  • Luego de unos minutos se recibirá una respuesta a través de un mensaje de texto con el saldo disponib

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensionesPensiones para el BienestarPensión del BienestarAdultas mayoresProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

En una de las galas de La Granja VIP, el panelista arremetió contra la ex de Adrián Di Monte por sus actitudes

Usuarios aseguran que censuraron a

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras del tren México-Pachuca

La gobernadora del Estado de México agradeció a la mandataria federal por el apoyo y el compromiso mostrado hacia la entidad

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX por Día de Muertos: a qué hora empieza la inauguración

El gobierno de la capital organiza este evento año con año

Ofrenda Monumental en el Zócalo

Hermana de Layda Sansores comienza Cuarto Informe del DIF estatal cantando

Laura Sansores San Román asumió la presidencia honoraria del patronato del DIF Campeche en 2021, con el “compromiso de trabajar por las personas más vulnerables de la entidad”

Hermana de Layda Sansores comienza

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Elementos de la Secretaría de Seguridad ya se encuentran atendiendo el incidente ocurrido en la colonia Morelos

Reportan balacera en Tepito, hay
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan balacera en Tepito, hay

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

Donovan “N” es vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen

Violencia en Sinaloa: los 18 detenidos en Navolato y Culiacán pertenecen a Los Chapitos y a Los Mayos

ENTRETENIMIENTO

Usuarios aseguran que censuraron a

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

La Granja VIP EL VIVO: ‘El Patrón’ traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 24 de octubre

Corona Capital 2025: estas tres grandes bandas se unen al cartel de último momento

Andrea Legarreta critica el look de Galilea Montijo y se encienden los ánimos en Hoy: “Me dio un poquito de penita”

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de octubre

DEPORTES

GP México 2025: estos serán

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre

Así es el elegante uniforme de Cruz Azul que estrenará en el partido contra Monterrey

¿Cómo quedará el León vs Pumas de acuerdo a la IA?

Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1