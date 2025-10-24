Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo será el siguiente pago a las beneficiarias?

Cada beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, que se comenzó a implementar a principios de 2025 con el objetivo de seguir apoyando a la población adulta del país más vulnerable.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a través de la tarjeta Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Cabe señalar que al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a convertirse automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las autoridades del programa aún no han dado a conocer cuándo será el próximo depósito de la Pensión Mujeres Bienestar. Sin embargo, tomando en cuenta como se ha realizado la dispersión, se espera que el siguiente pago se realice en el mes de noviembre.

Cabe indicar que este depósito será el último del año y corresponderá al bimestre noviembre-diciembre. Asimismo, se espera que la distribución se realice en orden alfabético de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia. Además, para dudas o aclaraciones se puede llamar a la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

¿Cómo saber si ya ame llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Existen varias posibilidades de conocer si ya te llegó el depósito de la pensión, algunas pueden ser por la aplicación del Bienestar, mensaje de texto, en la página o directamente en cajeros automáticos.

Aplicación del Bienestar:

Descargar la aplicación en el dispositivo móvil

Completar el registro con los datos personales y la información de tu tarjeta Bienestar

Una vez registrado, inicia sesión en la aplicación utilizando el nombre de usuario y contraseña

Dentro de la aplicación, buscar la opción “Consultar Saldo” o “Estado de Cuenta”

La aplicación mostrará el saldo disponible de manera clara

Cajeros automáticos

Ir al Banco del Bienestar más cercano e insertar la tarjeta

Introducir el NIP en el teclado del cajero

Seleccionar la opción de “Consulta de Saldo”

Una vez seleccionada la opción, se podrá verificar el saldo de la tarjeta

Mensaje de texto

Enviar mensaje de texto con la palabra clave adecuada seguida de tu número de tarjeta o identificación

Luego de unos minutos se recibirá una respuesta a través de un mensaje de texto con el saldo disponib