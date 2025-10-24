México

Metro CDMX 2025: dónde y cómo reclamar objetos olvidados en vagones

Dispone de una Oficina de Objetos Extraviados, por lo que te decimos cómo y dónde realizar el trámite

Por Lorna Huitrón


Dispone de una Oficina de Objetos Extraviados, por lo que te decimos cómo y dónde realizar el trámite

El Metro de la Ciudad de México es uno de los medios de transporte más concurridos de la capital, con millones de usuarios diarios que transitan por sus 12 líneas y más de 195 estaciones.

Ante esta gran afluencia, no es raro que algunos pasajeros olviden pertenencias dentro de los vagones, pasillos o andenes. Para atender estas situaciones, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con una Oficina de Objetos Extraviados, ubicada en la estación Candelaria, que conecta las líneas 1 y 4, y que funciona como el centro oficial donde se almacenan, clasifican y resguardan todos los artículos encontrados.

De acuerdo con la información oficial del STC, los objetos recuperados se conservan hasta por tres meses. Una vez transcurrido este periodo sin que sean reclamados, las pertenencias se transfieren a dependencias gubernamentales y se destinan a programas de beneficencia social. Esto subraya la importancia de iniciar el trámite de manera oportuna tras la pérdida de un artículo.

Cómo reclamar un objeto perdido

El STC ofrece dos modalidades para solicitar la devolución de objetos extraviados: presencial y en línea.


La Oficina de Objetos Extraviados del Metro CDMX resguarda las pertenencias olvidadas por los millones de usuarios que a diario transitan sus 12 líneas y más de 195 estaciones, ofreciendo un servicio seguro para su recuperación

1. Presencial: los usuarios deben acudir a la Oficina de Objetos Extraviados en la estación Candelaria, de lunes a viernes, en el horario de 09:00 a 15:00 horas. Es necesario llevar una identificación oficial y, si es posible, una fotografía del objeto perdido, aunque no es obligatoria.

Además, se recomienda proporcionar una descripción detallada del artículo, así como indicar la fecha y la estación en que se extravió. Este procedimiento permite al personal del STC localizar más rápidamente la pertenencia y agilizar la entrega.

2. En línea: para quienes prefieren no acudir de manera presencial, el STC pone a disposición un formulario en el portal oficial del Gobierno de la CDMX. Allí se deben ingresar los datos personales, la descripción del objeto y, opcionalmente, adjuntar una foto.

Una vez enviada la solicitud, el equipo de la Oficina de Objetos Extraviados revisará si el artículo se encuentra en custodia y notificará al usuario sobre el estado de su trámite.

Contacto y recursos adicionales

Además del trámite presencial y en línea, los usuarios pueden obtener información y asistencia a través de los teléfonos: 55-5627-4643, 55-8926-0732 y 55-8926-0727, con atención en el mismo horario de oficina.


La Oficina de Objetos Extraviados del Metro CDMX resguarda las pertenencias olvidadas por los millones de usuarios que a diario transitan sus 12 líneas y más de 195 estaciones, ofreciendo un servicio seguro para su recuperación

También existe un canal vía WhatsApp al número 55-4323-5284, disponible todos los días con horarios extendidos. Para quienes deseen verificar los objetos resguardados, el Metro CDMX publica periódicamente listados mensuales de pertenencias recuperadas, accesibles en su portal web oficial.

Con estas medidas, el STC busca brindar un servicio seguro y confiable, asegurando que los usuarios puedan recuperar sus pertenencias olvidadas y viajar por la ciudad sin preocupaciones.

