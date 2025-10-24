México

Federica Quijano explica por qué reveló su orientación sexual por primera vez en 30 años de carrera

La integrante de Kabah confesó que durante años temió perder a sus hijos adoptivos por no encajar en el modelo tradicional de familia, enfrentando prejuicios y exigencias institucionales inesperadas

Por Armando Guadarrama

Federica Quijano revela su bisexualidad
Federica Quijano revela su bisexualidad y los desafíos de la maternidad diversa en México (Fotos: Instagram/@federicaquijano)

La decisión de Federica Quijano de hablar abiertamente sobre su bisexualidad no solo marcó un punto de inflexión en su vida personal, sino que también evidenció los desafíos que enfrentan las familias diversas en México.

La integrante de Kabah relató que durante años vivió con el temor de perder la custodia de sus hijos adoptivos debido a su orientación sexual, una preocupación que la acompañó desde el inicio de su maternidad.

En una conversación con su hermano Apio Quijano en el programa Pipiris Nights, Federica Quijano compartió que su orientación la llevó a experimentar situaciones de discriminación y a enfrentar exigencias institucionales que ponían en duda su capacidad para criar a sus hijos.

La cantante de Kabah temió
La cantante de Kabah temió perder la custodia de sus hijos adoptivos por su orientación sexual (IG: @federicaquijano)

Según narró en el programa conducido por su hermano, en varias ocasiones, al intentar inscribir a sus hijos en escuelas, le solicitaron la presencia obligatoria de una figura paterna.

“Había escuelas donde iba y (me decían) ‘no, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’”, recordó la cantante de La calle de las sirenas, subrayando la presión social y administrativa que enfrentó por no ajustarse al modelo tradicional de familia.

La maternidad de Federica Quijano estuvo marcada por un deseo profundo de ser madre, un anhelo que la acompañó desde la infancia. En una entrevista previa con Pati Chapoy, confesó: “Yo de chiquita no tenía nada claro de qué quería hacer en mi vida, lo único que tenía claro era que quería ser mamá; a los 25 quería tener cinco hijos, casarme y ser feliz”.

Federica Quijano enfrentó discriminación y
Federica Quijano enfrentó discriminación y exigencias institucionales al criar a sus hijos fuera del modelo tradicional (Foto Instagram: @federicaquijano)

La decisión de Federica Quijano de hacer pública su bisexualidad surgió tras más de 30 años de mantener en reserva aspectos personales, tiempo en que ha sido parte del grupo Kabah.

En declaraciones a la prensa, explicó que hablar abiertamente sobre su orientación sexual forma parte de vivir con honestidad y libertad. “Yo creo que llega una edad en la que tienes mucha carga y muchas cosas que cargar, y siento que llega un punto en tu vida en que dices ‘No quiero cargar todo esto ya, ya quiero ser un poco libre’”, aseguró.

La honestidad y la libertad
La honestidad y la libertad son ahora pilares en la vida de Federica Quijano, quien se siente plena tras hacer pública su orientación sexual (IG)

Actualmente, la cantante afirma sentirse plena y en una etapa de su vida en la que la honestidad es fundamental. “Hoy que mis hijos ya son mayores de edad, evidentemente, en mis redes y con mi hermano siempre he tratado de ser completamente honesta, con ustedes siempre he sido completamente transparente, nunca he guardado nada”, aseveró a la prensa.

Sin temor al qué dirán, recalcó: “La verdad es que me siento muy tranquila, me siento libre, me siento feliz”.

Federica Quijano afirma que su
Federica Quijano afirma que su vida sentimental se ha guiado por el afecto, más allá del género (Foto Instagram: @federicaquijano)

La revelación de Federica Quijano fue recibida con respeto por parte de sus seguidores, quienes destacaron su valentía y autenticidad. La conversación con Apio Quijano también sirvió para reforzar el vínculo entre ambos, pues han compartido escenario, familia y ahora también espacios de reflexión emocional.

Antes de retirarse del lugar donde fue abordada por la prensa, la cantante expresó: “Lo amo, lo amo, es mi hermano”.

