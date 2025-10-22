México

Sheinbaum niega que Ley de Ingresos incluya nuevos impuestos en 2026 para contribuyentes: “Hay actualizaciones”

La presidenta consideró que el único que afecta directamente a la población sería el aumento al IEPS de refrescos

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum indicó que el impuesto
Sheinbaum indicó que el impuesto al refresco es el único que podría afectar la economía de los mexicanos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Ley de Ingresos 2026, que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República, no contempla nuevos impuestos para la ciudadanía; sin embargo, indicó que hay actualizaciones en los montos.

“No hay más impuestos para los contribuyentes, se le está cobrando a los bancos sobre los que estabas acostumbrados a deducir del FOBAPROA, se le está cobrando a los bancos.

“Hay una actualización en los impuestos que no había existido como las cuotas de migración, que es muy poco en realidad, para visitantes extranjeros también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparada con el costo de un boleto de avión”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLey de IngresosimpuestosLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo saber mi folio de la SEP?

El identificador alfanumérico permite rastrear historial académico, simplificar gestiones y acceder a programas sociales

¿Cómo saber mi folio de

Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

La crítica de La Academia amenazó con retirar el desayuno los próximos días a quienes no se levanten temprano

Lolita Cortés deja sin desayuno

¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

El reality de Azteca vive su segunda semana de transmisiones

¿Quién es Manola Diez? La

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Autoridades capitalinas rechazan elección ‘irregular’ en Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX

Gobierno de la CDMX, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, instalarán un directorio provisional y organizarán nuevas elecciones

Autoridades capitalinas rechazan elección ‘irregular’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa,

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, Marina y Guardia Nacional detiene a 4 personas con armas largas

“El Cuini” del CJNG ya negocia en EEUU: fiscalía y sus abogados aplazan audiencia para enero de 2026

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

Cuatro muertos tras atentados en Culiacán: un niño de 12 años y tres mujeres figuran entre los cinco heridos

Harfuch confirma recaptura del “Chango”, “El Mono Canelo” y cuatro cómplices ligados a Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lolita Cortés deja sin desayuno

Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

¿Inspiración o coincidencia? Ángela Aguilar sigue los pasos de Rosalía y comparte partituras en sus redes

Las Guerreras K-Pop: aprende a bailar fácilmente la coreografía de “Golden” de HUNTR/X paso a paso

“Golden” de HUNTR/X es la canción de K-pop más escuchada en iTunes México

DEPORTES

GP de México 2025: dónde

GP de México 2025: dónde y a qué hora podrás conocer a los pilotos de la F1 en CDMX

Sheinbaum reprograma anuncio de avances del Mundial 2026 en México: se deslinda de plataforma de intercambio de boletos

Partidos NBA hoy 22 de octubre: Cavaliers-Knicks, Celtics-76ers y el debut de Cooper Flagg

Hernán Cristante, provoca al público del América con polémico gesto: su auxiliar técnico aclara su expulsión

Previo al GP de México, Red Bull enfrenta las consecuencias de haber dejado ir a Checo Pérez