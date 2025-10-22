Sheinbaum niega que Ley de Ingresos incluya nuevos impuestos en 2026 para contribuyentes: “Hay actualizaciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Ley de Ingresos 2026, que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República, no contempla nuevos impuestos para la ciudadanía; sin embargo, indicó que hay actualizaciones en los montos.
“No hay más impuestos para los contribuyentes, se le está cobrando a los bancos sobre los que estabas acostumbrados a deducir del FOBAPROA, se le está cobrando a los bancos.
“Hay una actualización en los impuestos que no había existido como las cuotas de migración, que es muy poco en realidad, para visitantes extranjeros también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparada con el costo de un boleto de avión”, dijo en Palacio Nacional.
Información en desarrollo...