Este será el sueldo de Dunia Ludlow Deloya, senadora suplente de Fernández Noroña

Dunia Ludlow Deloya podría asumir funciones como senadora tras la licencia de Gerardo Fernández Noroña. (X/@DuniaLudlow)

Previo a la recta final de octubre 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña ha vuelto a ser el centro de la conversación pública, luego de que el lunes 20 dio a conocer que se separaría del cargo, sin mayor primicia, la noticia causó especulaciones sobre el motivo de su pausa como legislador.

Aunque en un inicio salieron a relucir los recientes escándalos que ha tenido durante el inicio del segundo año de trabajo legislativo en el Senado de la República, el día de hoy aseguró que la licencia solicitada se debe a un viaje que realizará a Palestina.

Esto ha generado cuestionamientos sobre quién es la suplente de Noroña, ya que según lo contemplado por el Congreso de la Unión, existe un mecanismo de suplencia, el cual impide que el trabajo legislativo se pause ante la ausencia de un senador y en caso de ser necesario, la persona suplente vote conforme a la agenda.

La licencia parlamentaria puede pedirse por enfermedad, estado de gravidez o de post-parto, para desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración, o para postularse a otro cargo de elección popular.

Por tal motivo, la suplente puede tomar el lugar, en este caso sería la actual directora de SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, quien podría pasar a tener la misma remuneración que percibe el senador propietario, las prestaciones y los apoyos correspondientes.

Por el cargo como senador, a cada legislador o legisladora se le proporciona una dieta mensual, la cual llega a un monto neto de 131 mil 874.01 pesos, además de tener las siguientes prestaciones: aguinaldo, seguro de vida institucional y prestaciones de seguridad social como ISSSTE, FOVISSSTE y SAR; según lo estípula el sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Ludlow Deloya se haría acreedora a la dieta y prestaciones de manera proporcional durante el desempeño del encargo si lo acepta, por lo que percibiría lo equivalente a 9 días, mismos en los que Noroña estará ausente.

El senador aseguró que el viaje será pagado por Emiratos Árabes Unidos. Crédito: X | @SalvadorZA

Esto dijo Noroña sobre la senadora suplente

Esta tarde durante la conferencia de prensa del senador por Morena, se le cuestionó sobre su opinión acerca de Dunia Ludlow Deloya:

“Ya es parte del movimiento, ya es parte del movimiento, por eso es parte de la fracción de Morena, en su condición de suplente. Es una compañera de primera. Estuvimos trabajando juntos, sobre todo apoyando la campaña de Clara Brugada Molina”.

Respecto a la posición de Ludlow Deloya para tomar el cargo como senadora, Noroña no descartó por completo la suplencia:

“Es muy probable que ella no tome propuesta como mi suplente. Es muy probable que quede en este momento sin cubrir mi espacio. No hay ninguna votación de reforma constitucional, entonces no tenemos presión. Y ella me dijo, con toda franqueza, pues yo tengo la responsabilidad. Es más, de hecho está atendiendo la emergencia. Le tocó Hidalgo y está apoyando en este momento en Veracruz".