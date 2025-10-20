México

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 20 de octubre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 20 de octubre

Canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste de la República Mexicana, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, con inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Por otro lado, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical e ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país; así como viento con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, además de las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Domingo 19 de octubre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (regiones oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, costas de Tamaulipas y Veracruz. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 19 de octubre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: esta es la fecha exacta del pago de octubre para todos los beneficiarios

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló el día en que caerá el depósito en las respectivas cuentas

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:

Crece el conflicto entre Layda Sansores y la prensa; Fiscalía pide información a Telemar

Medios locales continúan exigiendo derechos de libre información

Crece el conflicto entre Layda

¿Qué le dijo Sergio Ramos a Keylor Navas en su reencuentro en el Rayados vs Pumas?

El defensa español convivió con el arquero costarricense, ambos fueron referentes del Real Madrid y compartieron campeonatos

¿Qué le dijo Sergio Ramos

Qué tan bueno es tomar vitamina A todos los días

Este elemento se puede consumir a través de suplementos

Qué tan bueno es tomar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo de secuestradores ligado a

Grupo de secuestradores ligado a la Familia Michoacana suma sentencia de 750 años de prisión en Morelos

Aseguran más de 1 millón y medio de litros de huachicol, la mayor incautación en la historia de Guanajuato

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex con ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el PAN y su relanzamiento político

Buscan ayuda para actor de Televisa que fue localizado en situación de calle con sus gatos

Top 10 K-pop en iTunes México: “Golden” de HUNTR/X domina el listado de las canciones más escuchadas hoy

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: quién será el eliminado de este domingo

Enrique Guzmán sorprende al revelar qué le dejó como herencia Silvia Pinal

DEPORTES

Hazuki y Koguma llegan al

Hazuki y Koguma llegan al CMLL decididas a aprender del estilo mexicano y conquistar el Grand Prix de Amazonas 2025 por Japón

Lluvia confiesa cómo enfrentó el machismo en la lucha libre y ahora va por la gloria en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Skye Blue muestra su emoción por luchar en la Arena México y abre la posibilidad de que mexicanas se unan al Triangle of Madness

¿Qué le dijo Sergio Ramos a Keylor Navas en su reencuentro en el Rayados vs Pumas?

Terence Crawford fue captado tocando tambor al ritmo de la banda mexicana