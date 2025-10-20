Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 20 de octubre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 20 de octubre

Canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste de la República Mexicana, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, con inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Por otro lado, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical e ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país; así como viento con rachas de 45 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, además de las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Domingo 19 de octubre:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (regiones oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, costas de Tamaulipas y Veracruz. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.