Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo volverá a ser el próximo pago para las beneficiarias?

Mujeres con Bienestar es una programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México destinado a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral.

La iniciativa está disponible en los 125 municipios del Estado de México y va dirigida a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo alguna situación de vulnerabilidad. Cabe indicar que además de recibir un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos, las participantes también pueden acceder a otros beneficios como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesorías financieras, psicológicas, y otros más.

El objetivo del programa es elevar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

¿Cuándo volverá a ser el próximo pago para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

Se prevé que el siguiente recurso para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar llegue en diciembre, pues el último pago del programa se hizo en octubre, correspondiente al quinto depósito del año. Así lo indica la evolución del calendario utilizado para las entregas anteriores.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (entregado)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Cabe señalar que a diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario oficial fijo que se publique previamente, sin embargo, la dispersión se realiza de forma ordenada en cinco grupos diferentes según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya llegó mi pago de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el pago de Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.