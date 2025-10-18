México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo volverá a ser el próximo pago para las beneficiarias?

El siguiente depósito será el último que reciban las beneficiarias en lo que resta del año

Por César Márquez

Guardar
Entrega de tarjetas del programa
Entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en la zona norte del estado (Gob. Edomex)

Mujeres con Bienestar es una programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México destinado a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral.

La iniciativa está disponible en los 125 municipios del Estado de México y va dirigida a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo alguna situación de vulnerabilidad. Cabe indicar que además de recibir un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos, las participantes también pueden acceder a otros beneficios como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesorías financieras, psicológicas, y otros más.

El objetivo del programa es elevar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

Entrega de tarjeta del programa
Entrega de tarjeta del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Cuándo volverá a ser el próximo pago para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

Se prevé que el siguiente recurso para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar llegue en diciembre, pues el último pago del programa se hizo en octubre, correspondiente al quinto depósito del año. Así lo indica la evolución del calendario utilizado para las entregas anteriores.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (entregado)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)

Cabe señalar que a diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario oficial fijo que se publique previamente, sin embargo, la dispersión se realiza de forma ordenada en cinco grupos diferentes según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z
Mujeres con Bienestar no maneja un
Mujeres con Bienestar no maneja un calendario oficial fijo que se publique previamente

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya llegó mi pago de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el pago de Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarMujeres con Bienestar EdomexEdomexProgramas socialesProgramas para el Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: se acabaron los pagos de octubre y en esta fecha será el siguiente depósito

La última distribución de los recursos se realizó en octubre

Beca Rita Cetina 2025: se

Desfile de Alebrijes y Marcha Zombie 2025 en la CDMX | En vivo

Actualización y paso de los coloridos y monstruosos contingentes que pasarán por calles y avenidas capitalinas este sábado

Desfile de Alebrijes y Marcha

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Metro informa que habrá marcha de seguridad en las líneas 3, 8, 9, 12 y A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Claudia Sheinbaum da seguimiento a municipios afectados de Hidalgo: se reúne con Julio Menchaca

Ambos visitaron el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana

Claudia Sheinbaum da seguimiento a

Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan en protesta por desaparición de una joven en el sur de la CDMX

La joven de 17 años desapareció el jueves pasado, en la zona del Pueblo de la Magdalena Petlacalco

Bloquean avenida Chimalcoyotl en Tlalpan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abogado de Héctor “N”, implicado

Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Juez da prisión preventiva a Donovan “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Ella es “La Mafias”: de “Tiktoker del Barrio” a modelo OnlyFans ligada a La Unión Tepito en CDMX

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Detienen a Aarón “N”, señalado de lograr 15 robos en OXXO y de motocicletas en tres municipios de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: se filtra

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

DEPORTES

Stream Fighters 4 de Westcol

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’