Cura causa indignación en TikTok tras bautizo de niño mexicano con nombre gringo: “Aunque le pongas Matthew, se le nota el nopal en la frente”

Un sacerdote bromeó durante un bautizo y su comentario desató miles de reacciones entre usuarios de redes sociales

Por Jesús F. Beltrán

El religioso Adam Kotas combinó humor y reflexión al comentar sobre los nombres anglosajones en familias latinas.

Un sacerdote de origen polaco se convirtió en sensación en redes sociales luego de protagonizar un momento cómico durante un bautizo en Las Vegas, Nevada. El religioso, identificado como Adam Kotas, realizó una broma espontánea al escuchar el nombre del bebé que sería bautizado, provocando risas entre los asistentes y una avalancha de comentarios en TikTok.

El episodio tuvo lugar en el Santuario San Benito, donde una pareja de padres mexicanos acudió para presentar a su hijo ante la iglesia. Al iniciar la ceremonia, el padre Kotas preguntó por el nombre del pequeño, recibiendo como respuesta que el niño se llamaría “Matthew”, lo que generó su inmediata y peculiar reacción.

Con una sonrisa y tono juguetón, el sacerdote comentó:

“Aunque le pongas Matthew, siempre se le va a notar el nopal en la frente”,una frase que provocó carcajadas entre los presentes. Acto seguido, añadió entre risas:“Y la tortilla siempre la va a tener pegada”.
El religioso polaco volvió a hacerse viral con su característico humor durante una ceremonia en el Santuario San Benito.

El momento fue grabado por uno de los asistentes y compartido en TikTok, donde rápidamente superó el millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los clips más comentados del fin de semana. La espontaneidad del padre y su sentido del humor fueron celebrados por miles de usuarios, quienes llenaron los comentarios con mensajes entre risas, sorpresa y debate.

Algunos de los internautas expresaron su simpatía con frases como:

“El padre es como un Sheldon Cooper jajaja”,“Che padrecito manchado, se pasó de lanza”,“Nos dio eucaristía, agua bendita, verdades y marketing”,mientras que otros aplaudieron que el sacerdote “dijo lo que muchos piensan” sobre la costumbre de algunos padres hispanos de elegir nombres en inglés para sus hijos.

Sin embargo, también hubo comentarios que señalaron que la broma podía considerarse “pasada de tono”. Aun así, la mayoría coincidió en que el momento fue ligero y reflejó la cercanía del padre con la comunidad latina que acude a su parroquia.

El sacerdote Adam Kotas provocó risas al decir que, aunque el niño se llame Matthew, “se le nota el nopal en la frente”. Crédito: TikTok / irenearvayo

Adam Kotas, quien es conocido en redes sociales por su estilo carismático y su capacidad para conectar con feligreses hispanohablantes, volvió a demostrar por qué cuenta con una gran cantidad de seguidores en plataformas digitales. Su mezcla de humor, fe y espontaneidad le ha permitido acercarse a comunidades diversas en Estados Unidos, donde combina sermones con reflexiones cotidianas cargadas de humor.

