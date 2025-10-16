México

Fallece estudiante al interior de una secundaria en Iztapalapa

La comunidad educativa y familiares reciben acompañamiento tras el deceso de un alumno por una presunta cardiopatía

Por Jesús Tovar Sosa

Los familiares de la víctima
Los familiares de la víctima fueron notificados. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La mañana de este lunes se registró el fallecimiento de un estudiante de 14 años de edad dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 70, ubicada en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), personal de la dependencia tomó conocimiento del lamentable hecho tras el reporte de un desvanecimiento ocurrido al interior del plantel. Al arribar al lugar, los elementos de la SSC confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) también se pronunció sobre el suceso, detallando que el estudiante se desvaneció durante el desarrollo de la jornada académica, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de actuación por parte del personal docente y directivo.

Elementos de la SSC acudieron
Elementos de la SSC acudieron al llamado de una emergencia por un estudiante desvanecido dentro de las instalaciones del plantel. Foto: (iStock)

“De manera inmediata se solicitó atención médica de emergencia y la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, informó la AEFCM a través de un comunicado. Pese a la rápida reacción del personal y de los servicios de emergencia, nada pudo hacerse para salvar la vida del alumno.

Según la información proporcionada por los padres del menor, el estudiante padecía una condición cardíaca preexistente, lo cual habría sido la causa del fallecimiento. Esta versión fue confirmada preliminarmente por las autoridades, aunque los detalles específicos del diagnóstico médico serán determinados por los peritajes correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) también acudieron al plantel para iniciar las investigaciones necesarias y realizar los trámites correspondientes. El agente del Ministerio Público hizo contacto con la madre del menor y con las autoridades escolares, a fin de coordinar el levantamiento del cuerpo y dar seguimiento legal al caso.

“Los padres del estudiante se encuentran en el plantel junto con autoridades educativas, personal de la SSC-CDMX y de la FGJCDMX, quienes brindan acompañamiento y apoyo durante la atención del caso”, detalló la AEFCM tras su primer reporte.

Autoridades del plantel habían solicitado
Autoridades del plantel habían solicitado atención médica de urgencias. Foto: (iStock)

El hecho ha generado consternación en la comunidad educativa del plantel y entre los vecinos de Santa Martha Acatitla. Diversas autoridades han manifestado su solidaridad con la familia del menor y se han comprometido a brindar el acompañamiento psicológico y legal necesario tanto a los padres como a la comunidad escolar.

Hasta el momento, no se ha informado si el menor contaba con alguna restricción médica que hubiera sido comunicada formalmente al plantel educativo, ni si existía un plan específico de atención ante emergencias médicas relacionadas con su padecimiento.

La AEFCM reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes y aseguró que se mantendrá en coordinación con las autoridades correspondientes para esclarecer completamente los hechos.

