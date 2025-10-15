“Sabroso”: Pedro Sola enloquece con Sergio Mayer Mori tras su ‘descuido’ en La Granja VIP

(Instagram)

Durante la última emisión de Ventaneando del martes 14 de octubre, Pedro Sola protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al reaccionar con picardía ante el reciente “descuido” de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP.

El conductor de espectáculos no ocultó su entusiasmo y, entre risas, se refirió al actor como “sabroso”, desatando todo tipo de comentarios en redes sociales.

¿Qué pasó con Mayer Mori en La Granja?

Durante la transmisión en vivo del reality show de TV Azteca y Disney+, Sergio Mayer Mori fue captado mientras se despojaba por completo de su vestimenta frente a las cámaras.

La escena, que rápidamente se viralizó, mostraba al hijo de Bárbara Mori aparentemente olvidando la presencia de las cámaras 24/7 del programa.

Qué significa la frase ‘Descuido Venga La Alegría’, viral tras momento íntimo de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP (Foto: Disney)

El momento no pasó desapercibido para la audiencia, que lo convirtió en tendencia en plataformas como X y TikTok con frases como “venga la alegría descuidos” o “se le ve todo”.

Algunos usuarios interpretaron el hecho como un lapsus espontáneo del participante, mientras otros lo consideraron una estrategia de Mayer Mori para mantener su popularidad dentro del programa, donde se ha consolidado como uno de los favoritos del público.

“Por sabroso”: Pedro Sola no se contuvo en Ventaneando

El equipo de Ventaneando retomó el tema y no faltaron los comentarios subidos de tono. Pedro Sola, fiel a su estilo desenfadado, soltó una serie de frases que rápidamente se viralizaron.

“Salir encuerado le encanta a Sergio Mayer Mori. Yo ayer no entendí, le dicen que suba a alguien a la suite imperial. No supo qué decir, de repente sube a una guapetona. Tienen que bañarse en la misma tina”, relató el conductor.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori participará en el reality de TV Azteca

Ante la aclaración de una de sus compañeras —“pero no juntos”—, Pedrito respondió sin titubeos: “¿Por qué no? Por sabroso”.

La conductora replicó: “Tú por morboso, Pedrito”, a lo que él corrigió entre risas: “No, por cachondo (...) hubo una cámara que le tomó por arriba”.

Pati Chapoy intervino entre carcajadas: “Y tú no perdiste la oportunidad”, y Sola remató con una frase que incendió las redes:

“Le hizo a un ladito la espuma y oh my god, qué tal el Sergito Mayer. Es muy guapo el muchacho, él va a ganar La Granja”.

Las palabras del conductor rápidamente circularon en clips virales, y usuarios calificaron su reacción como “legendaria” y “la mejor parte del programa”.