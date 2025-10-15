Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: cómo registrarse este 15 de octubre, último día de inscripciones

Las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro abrieron desde el pasado 1 de octubre una nueva convocatoria para que más alumnos de instituciones públicas se incorporen (X@apoyosbienestar)

Las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro abrieron desde el pasado 1 de octubre una nueva convocatoria para que más alumnos de instituciones públicas se incorporen. Los registros se realizan en línea y se cerrarán este miércoles 15 de octubre.

La Beca Benito Juárez va dirigida a estudiantes de nivel preparatoria y entrega un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, mientras que Jóvenes Escribiendo se enfoca en alumnos universitarios que cursen en alguna escuela catalogada como “prioritaria” y otorga un recurso monetario de 5,800 cada dos meses.

La finalidad de ambas iniciativas es evitar la deserción escolar y contribuir con una ayuda económica para que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro llevará a cabo un nuevo periodo de registros del 1 al 15 de octubre (Gobierno de México)

¿Cómo registrarse a las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El proceso de inscripción para la Beca Benito Juárez finaliza con la verificación y confirmación del registro. Para realizarlo, es necesario contar con la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente e ingresar los datos personales, incluida la CURP y la información de contacto, en la página becabenitojuarez.gob.mx. Sin embargo, el primer paso consiste en crear una cuenta Llave MX en llave.gob.mx, lo que permitirá acceder al sistema de registro en línea.

Al iniciar el trámite, las personas interesadas deben tener a la mano todos los documentos requeridos, pues el registro en línea se realiza a través de https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Por su parte, el procedimiento para registrarse a Jóvenes Escribiendo el Futuro comienza con la creación de una cuenta en subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Se pide completar los datos personales y de domicilio, verificar que la información sea correcta y activar la Ficha Escolar; si existe algún dato erróneo, debe corregirse directamente en el plantel. Después, la beca debe ser seleccionada y se debe hacer clic en “Solicitar beca”. Posteriormente, el solicitante llena un cuestionario y descarga el comprobante de solicitud.

El miércoles 15 de octubre será el último día en que se lleve a cabo el registro de la Beca Benito Juárez. Foto: X/@Julio_LeonT.

Requisitos para registrarse a la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que los interesados deben tener a la mano los siguientes documentos al momento de realizar la inscripción.

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de estudios digitalizado.

CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.