Sergio Mayer Mori compara La Granja VIP con uno de sus viajes escolares a Oaxaca y redes reaccionan: “El privilegio”

El participante del reality ya tiene una gran base de fans a pocos días del estreno

Por Zurisaddai González

El hijo de Sergio Mayer
El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori participará en el reality de TV Azteca

Sergio Mayer Mori está viviendo La Granja VIP como una aventura escolar. El actor e hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori confesó durante una charla con Fabiola Campomanes que el encierro en el reality le provoca nostalgia por sus días de infancia… aunque su comparación no tardó en desatar risas e ironías en redes sociales.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori?

Siento que estoy como en una pijamada en secundaria, güey”, dijo Mayer Mori entre risas, mientras Campomanes le respondía: “Qué rico que lo estás viendo así, que lo estás sintiendo así.”

A partir de ahí, el actor compartió que el ambiente del programa le recordó a los viajes escolares que hacía cuando era niño:

“¿Ubicas esos viajes de la escuela que te llevan como a Oaxaca, güey, con todo tu salón? Así me siento”, comentó.“Siento que estoy en Oaxaca con todo mi salón. Literal.”

Sergio Mayer Mori. (La Franja
Sergio Mayer Mori. (La Franja VIP)

La frase rápidamente se viralizó en TikTok, donde los espectadores bromearon sobre el nivel de “niño bien” del comentario.

Durante la conversación, Fabiola Campomanes aprovechó para compartir que todavía no logra adaptarse completamente al reality.

“Yo todavía me falta adaptarme, no me siento adaptada”, admitió.“Yo llegué y aventé todo mi clóset y me siento toda inadaptada, ¿sabes? O sea, de: ‘¡Ay, no soy desorganizada!’, sin embargo, no quiero organizarme. Por lo menos no hoy. Hoy no me siento capaz de hacerlo.”

Mayer Mori intentó animarla diciéndole que al menos no estaba sola:

Fabiola Campomanes
Fabiola Campomanes

“Pues aquí estamos, ya sabes. Igual tienes a Liz, está chido.”

El actor también confesó que al entrar al programa no conocía a ninguno de sus compañeros:

“Güey, yo literal entré, o sea, tú eres la única persona que conozco. A nadie, güey, pero ni de... o sea, ni de nombre. Y no por culero, nada más no sé, no sé de eso".

Entre bromas, ambos imaginaron llegar juntos a la final.

“Imagínate en la final tú y yo, güey”, dijo Mayer Mori.“No”, respondió Fabiola entre risas.

El integrante de la Granja VIP rápidamente se volvió de los favoritos del público (Tiktok/influencerslife8)

Reacciones en TikTok: “A mí apenas me llevaban al parque de la esquina”

El fragmento de la conversación se volvió viral en TikTok, donde los usuarios no pudieron evitar reírse del comentario sobre Oaxaca.

Algunos lo tomaron con humor:

  • “A mí apenas me llevaban al parque de la esquina”, escribió una usuaria.
  • El privilegio porque yo no recuerdo ir a una pijamada con los de la escuela y menos a Oaxaca”, añadió otra.

Otros destacaron la personalidad del actor:

  • “Es fresita buena onda”
  • “Él sí es un niño bien, pero cae bien”

Aunque el comentario dividió opiniones, muchos coincidieron en que Mayer Mori está mostrando una versión más relajada y auténtica dentro del reality.

