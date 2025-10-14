México

Senado abre centro de acopio para damnificados por las lluvias, proponen que legisladores donen su quincena

Laura Itzel Castillo indicó que con los recursos que donen los 128 senadores se comprarán palas, picos y otros productos

Por Fernanda López-Castro

El Senado de la República habilitó un centro de acopio para recolectar víveres y ayudar a todos los damnificados por las intensas lluvias que ocasionaron afectaciones en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, donde se han reportado derrumbes, deslaves e inundaciones, así como al menos 64 personas fallecidas.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado, inauguró el centro de acopio y afirmó que los integrantes de la Cámara Alta están “muy dolidos” por los daños que generaron las lluvias en los cinco estados.

Aseveró que desde el primer momento el Senado ha manifestado su solidaridad para las víctimas, por lo que propuso que los 128 senadoras y senadores donen una quincena de salario, para comprar artículos como palas, picos, entre otros productos, “de acuerdo a los requerimientos que nos planteen”.

La senadora morenista precisó que el centro de acopio estará en el Parque Luis Pasteur, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y la avenida Insurgentes, afuera del Senado, y recibirá enseres de las 10:00 mañana hasta las 18:00 horas, “todos los días hasta que se requiera”.

Castillo Juárez invitó al personal del Senado, así como a la ciudadanía, a donar enseres, los cuales se enviarán directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que ésta a su vez los traslade a las comunidades que lo requieran.

Aseguró que el manejo de los recursos que se recauden será transparente y se mostrarán las facturas de lo que se compre, por lo que precisó que en la sesión de mañana se hará la propuesta al Pleno para que cada uno de las y los senadores decida si participa o no.

“Quiero aclarar que directamente lo que surja de esta misma cuestión será directamente dado a la Sedena para que a partir de la secretaría, se esté finalmente dando la atención a donde se requiera”, precisó.

En entrevista, al cuestionarle sobre qué mensaje les da a los senadores de oposición que dudan en contribuir para evitar partidizar el apoyo, Laura Itzel Castillo reiteró que todo se hará con plena transparencia, pues la entrega de los víveres no será a nombre de ningún partido político.

¿Qué artículos se pueden donar?

En su cuenta de X, la senadora indicó que los principales artículos para donar son:

  • Agua y alimentos: de preferencia de 1 galón o de 10 litros y alimentos enlatados y no perecederos como atún, sopa o frijoles negros en sobre o en lata, así como chocolate y leche en polvo o ultrapasteurizada, fórmula para bebés, galletas y cereales.
  • Artículos de higiene personal: papel higiénico, jabón, pasta dental y cepillos de dientes, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, gel antibacterial, toallas húmedas.
  • Artículos de limpieza: cloro, jabón en polvo, escobas, trapeadores, cubetas, bolsas de basura, guantes de hule.
  • Artículos médicos (en ninguna circunstancia recibir medicamentos que no se encuentren en este listado): Botiquín de primeros auxilios, alcohol, gasas y vendas; medicamentos básicos (analgésicos, antiinflamatorios), repelente de insectos, suero oral.

